Ludwigshafen – Tanzstück “Thisispain” am 14.5 im Theater im Pfalzbau

Ludwighafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Thisispain

In seinem Stück Thisispain untersucht der israelische Choreograph Hillel Kogan die Sprache des Flamenco zwischen seinen Stereotypen und seiner Bedeutung als Kunstform. Das unter-haltsame Tanzstück, das am Mittwoch, 14.5.2025 um 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen aufgeführt wird, hat Kogan einerseits als Flamenco-Show aufge¬baut: Es bewegt sich zwischen den Hauptgesangsformen des Genres (Musikalische Beratung: Yael Horwitz) und bietet so einen Überblick über die ihm innewohnende emotionale Band¬breite, aber man erlebt auch die damit einhergehende tänzerische Bravour der beiden Mitwirken-den Mijal Natan und Hillel Kogan. Die Szenenabfolge ist von humorvollen, manchmal poli-tischen Texten durchzogen, seine Bewegungssprache ist zeitgenössisch, er singt, tanzt und verführt, während Mijal Natan aus dem Flamenco schöpft. Die persönlich geprägten Uni-versen der beiden Interpreten ergänzen und vereinigen sich in all ihrer Unterschiedlich¬keit. Die beiden Darsteller zeigen und dekonstruieren gleichzeitig das Genre, sie spielen mit Geschlechterrollen und stellen auch das spielerische Element mit Lust heraus.

In Thisispain begegnet Hillel Kogan dem Flamenco nicht nur als Forschender, sondern auch aus dem Erlebnis des Flamenco-Tänzers heraus. War er in früheren Choreographien wie We Love Arabs (auch schon in Ludwigshafen zu sehen), The Swan and the Pimp und What Now erklärtermaßen als Choreograph präsent, so steht er diesmal auch als Lernender auf der Bühne. Diese Haltung prägt die gesamte Aufführung, die von der ironischen und forschenden Beobachtung, von Faszination, Entdeckerfreude und vor allem dem Respekt vor dem Erbe und der Kunst lebt.

Einheitspreis 27 € / ermäßigt 18 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau