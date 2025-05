Lorsch – Führungen im Lorsch Pfingstrosengarten

Lorsch / Metropolregion Rhein-Neckar – Gästeführungen im Lorsch Pfingstrosengarten

Am Wochenende 10. Mai / 11. Mai 2025 können Gäste, aber auch Alteingesessene den Lorscher Pfingst- rosengarten bei verschiedene Führungen entdecken / Veranstaltung im Rahmen der Pfingstrosentage

Wer die Blütenpracht des Lorscher Pfingstrosengartens bestaunen und dessen Vielfalt genauer kennenlernen möchte, hat am kommenden Wochenende bei Führungen im Rahmen der Lorscher Pfingstrosentage dazu die Gelegenheit. Der Lehr- und Schaugarten bei der evangelischen Kirche beherbergt derzeit über 300 unterschiedliche Paeoniensorten aus unterschiedlichen Erdteilen. Die Führungen finden am Samstag, 10. Mai 2025 um 14:30 Uhr und am Sonntag, 11. Mai 2025 um 14 Uhr sowie um 16 Uhr statt und sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Treffpunkt für die Führungen ist jeweils der Eingang zum Pfingstrosengarten unterhalb der evangelischen Kirche.

Mit diesem Angebot möchte die Tourist-Information NibelungenLand gemeinsam mit der Pfingstrosen AG des Heimat- und Kulturvereins Lorsch e.V. Gästen, aber auch Alteingesessenen und Zugezogenen, die Möglichkeit geben, Lorsch in all seiner Vielfalt kennenzulernen. An ausgewählten Sonn- und Feiertagen finden öffentliche Führungen statt, die jeweils um 14 Uhr starten. Abgedeckt werden diverse Themen, wie die Stadt allgemein, der Pfingstrosengarten, der Kräutergarten oder der Tabakschuppen. Informationen zu Terminen und Preisen sind in der Rubrik „Gästeführungen“ auf www.nibelungenland.net zu finden.

Info: Die Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch ist Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet und unter der Rufnummer 06251 / 17526-0 oder per E-Mail unter info@nibelungenland.net erreichbar.

Quelle Wirtschaftsförderung Bergstraße Foto Heike Gärtner-Deinl.