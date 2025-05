Landau – Geburtstagsjubel hoch 103: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler besucht Ü100-Fotomodell zum Geburtstag

Landau -„Forever young“ lautet das Motto des diesjährigen Kultursommers Rheinland-Pfalz, für den die Seniorenbeauftragte der Stadt Landau gemeinsam mit dem Pfalzklinikum und dem städtischen Kulturbüro eine ganz besondere Ausstellung plant: „Die Kunst des Alterns“ von Fotograf Karsten Thormaehlen. Mit dabei: die Porträts dreier Landauerinnen, die mindestens 100 Jahre alt sind. Eines der Landauer Fotomodelle feierte nun seinen 103. Geburtstag und bekam Besuch von Oberbürgermeister Dominik Geißler.

Elfriede Sedlmayr, geboren am 24. April 1922 in Heidelberg ist Wahl-Landauerin seit 1949 und stolze Oma bzw. Uroma von 11 Enkeln und 11 Urenkeln. Ganz schön was los in diesem Jahr: Sie wurde nicht nur von Fotograf Karsten Thormaehlen mit seiner Kamera besucht, sondern dabei auch vom SWR-Fernsehen begleitet.

Oberbürgermeister Dominik Geißler gratuliert herzlich: „Ich freue mich über die Begegnung mit unseren ältesten Mitbürgerinnen und Mitbürgern. 103 Lebensjahre, darauf kann man stolz sein.“

Wenn es sich zeitlich einrichten lässt, besucht Oberbürgermeister Dominik Geißler gerne persönlich die Jubilarinnen und Jubilare, die das hundertste Lebensjahr oder weitere erreicht haben. In der Stadt leben zur Zeit 14 Frauen, die 100 Jahre alt oder älter sind. Die älteste Landauerin ist 1917 geboren und feiert in diesem Jahr ihren 108. Geburtstag.

Stadtverwaltung Landau in der Pfalz