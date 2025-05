Heidelberg-Rohrbach: Glasfaserausbau in mehreren Straßen führt bis 7. Juni zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Medulloblastome, kindliche Hirntumoren bei Kindern, entstehen vermutlich bereits zwischen dem ersten Trimester der Schwangerschaft und dem Ende des ersten Lebensjahres. Das haben Forschende am Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ), am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) jetzt in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Sie analysierten in Tumorproben die genetischen Veränderungen jeder ... Mehr lesen »