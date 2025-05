Heidelberg – Musik- und Singschule: Aufführung des musikalischen Nachwuchses am Sonntag, 18. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer fliegende Hüte mag, Lust auf ein musikalisches Ratespiel hat, sich an tanzenden Spaghetti erfreut oder gerne erleben möchte, wie und was in einem ungewöhnlichen Café geübt und serviert wird, ist hier richtig: Kinder aus der Musikalischen Früherziehung, dem Orff-Spielkreis und dem Szenischen Spiel unter der Leitung von Elke Häublein, Julia Krauth, Simone Tischmacher und Frauke Zitzlaff laden am Sonntag, 18. Mai 2025, um 11 Uhr zu einem kurzweiligen Stück unter dem Titel „Hut ab! şapka çıkarıyoruz!“ in die Musik- und Singschule, Kirchstraße 2, ein. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Heidelberg