Heidelberg – Miriam Okos leitet ab 1. Juni das Haus der Jugend – 33-jährige Sozialarbeiterin ist selbst ein „Kind“ des größten städtischen Jugendhauses

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es liest sich wie aus einem Drehbuch: Die 33-jährige Miriam Okos übernimmt zum 1. Juni 2025 die Leitung des Hauses der Jugend – ein Haus, mit dem sie seit ihrem vierten Lebensjahr eng verbunden ist: als Nutzerin, die dort als kleines Kind zu tanzen anfing, als Fördervereinsmitglied und als Ehrenamtliche, die seit 2006 dort selbst Hip-Hop-Kurse gibt und Großveranstaltungen wie den Jugendtanztag unterstützt. Okos folgt auf Jürgen Schröpfer, der in den verdienten Ruhestand geht.

„Jürgen Schröpfer hat fast 30 Jahre lang als Leiter das größte städtische Jugendhaus geprägt und mit seinem Team konzeptionell den wegweisenden Neubau am alten Standort in der Römerstraße 87 begleitet. Für sein großartiges Engagement möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Pressetermin im Haus der Jugend am 5. Mai 2025, bei dem die neue Leiterin vorgestellt wurde: „Schöner kann sich ein Kreis nicht schließen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Miriam Okos eine Leiterin gewinnen, die das Haus der Jugend von Kindesbeinen an kennt und nun all ihre persönliche und berufliche Expertise in dieses großartige Jugendhaus und die wichtige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Heidelberg einbringt.“

„Mir ist wichtig, den Geist der Gemeinschaft und der Vielfalt dieser einmaligen Einrichtung zu bewahren und gemeinsam mit dem engagierten Team genau zu schauen, was Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Heidelberg brauchen. Es gibt hier tolle Angebote, die wir zukunftsorientiert weiterentwickeln werden“, sagte Miriam Okos.

Miriam Okos studierte Soziale Arbeit und Sozial- und Gesundheitsmanagement in Ludwigshafen am Rhein und Berlin. Sie war mehrere Jahre als Schulsozialarbeiterin in Berlin-Kreuzberg tätig. Bei der Stadt Heidelberg arbeitete sie zuletzt in der Koordinierungsstelle Jugend-/Schulsozialarbeit des Kinder- und Jugendamts.

Das Haus der Jugend ist Heidelberg größte Freizeiteinrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien in der Römerstraße 87, wo die Stadtteile West- und Südstadt aneinandergrenzen. 2022 wurde der Neubau des Hauses eröffnet, der den maroden Altbau aus den 1950er Jahren ersetzte. Er war nach dem Zweiten Weltkrieg mit Unterstützung der amerikanischen Streitkräfte entstanden. Das Gebäude wurde 2019 abgerissen. An nahezu derselben Stelle steht nun der Neubau. 9,4 Millionen Euro Investitionen flossen in das Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) Heidelberg. Das Haus der Jugend bietet ein umfangreiches Kursangebot für wöchentlich rund 500 junge Menschen mit Tanz, Musik, Theater, Kunst, Sport, Ökologie, Handwerklichem und Medienpädagogik. Auf rund 1.300 Quadratmetern Nutzfläche gibt es außerdem Raum für Spielgruppen, Lernzeit, Familienangebote und Partys. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.hausderjugend-hd.de.

Quelle: Stadt Heidelberg