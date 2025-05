Heidelberg – IdeenLunch am 14. Mai: Mit kreativen Projekten die Zukunft des Bauens gestalten – New Digital Craft zu Gast beim Branchentreffen der Kultur- und Kreativwirtschaft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Mai lädt die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft zum monatlichen Branchentreffen ins Café Leitstelle im DEZERNAT#16 ein. Am Mittwoch, 14. Mai 2025, von 12.30 bis 14 Uhr widmet der IdeenLunch sich dem neunten UN-Nachhaltigkeitsziel: Industrie, Innovation und Infrastruktur. Es geht um die Frage, welche Rolle die Kultur- und Kreativwirtschaft in einem Bereich spielt, der klassischerweise eher mit der Industrie- und Baubranche verbunden wird. Doch gerade dort, wo neue Materialien, nachhaltige Prozesse und unkonventionelles Denken gefragt sind, liefert die Kultur- und Kreativwirtschaft wertvolle Impulse.

Passend dazu stellt Architekt und Leichtbau-Experte Jörg Petri sein Unternehmen New Digital Craft vor. Ob ein Sonnenschutz, der dem Lauf der Sonne folgt, ein Hocker, der mehr CO₂ speichert als verursacht, oder personalisierte 3D-Fliesen, die Lieblingsorte greifbar machen und dabei bis zu 80 Prozent weniger CO₂ ausstoßen als herkömmliche Varianten – seine Projekte zeigen, was passiert, wenn Gestaltung, Technologie und Nachhaltigkeit zusammenkommen. Damit leistet New Digital Craft einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation.

Wie immer gibt es viel Zeit zum Austausch und Netzwerken und ein vegetarisches und ein veganes Mittagessen zum Selbstkostenpreis.

„IdeenLunch“: das monatliche Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „IdeenLunch“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes, niederschwelliges Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Jeden zweiten Mittwoch bietet es Kreativschaffenden zur Mittagszeit die Möglichkeit, sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Nach einem lockeren Get-together und gemeinsamem Mittagessen folgt ein kompakter Impulsvortrag zu aktuellen Projekten und relevanten Themen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Diese orientieren sich an aktuellen Themen im Kontext der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Erhöhung der Sichtbarkeit der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit.

Quelle: Stadt Heidelberg