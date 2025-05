Heidelberg – Gemeinschaftlich wohnen: Vernetzungsworkshop für Interessierte am Donnerstag, 22. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(trf/ak) – Gleichgesinnte kennenlernen, ein neues Wohnprojekt vorstellen oder Ideen für die eigene Wohninitiative konkretisieren – das bietet der Vernetzungsworkshop der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit hd_vernetzt. hd_vernetzt ist ein Zusammenschluss von gemeinschaftlichen Wohn- und Bauprojekten. Das Treffen findet am Donnerstag, 22. Mai 2025, ab 18 Uhr in der Aula des Collegiums Academicum, Marie-Clauss-Straße 3, statt. Einzelpersonen und Gruppen mit konkretem Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung per E-Mail an wohnprojekte@heidelberg.de bis zum 12. Mai 2025 wird gebeten.

Gemeinschaftliches Wohnen bietet viele Vorteile. Vor allem das Miteinander ist es, das für Bewohnerinnen und Bewohner den Reiz dieser Wohnform ausmacht. In Heidelberg gibt es derzeit elf Wohnprojekte, zwei sind im Entstehen – die Tendenz ist steigend. Wie im Gemeinderatsbeschluss zum Dynamischen Masterplan vom Juni 2020 vorgesehen, sollen auf Patrick-Henry-Village(PHV)-Süd auf den Baufeldern B3/B4 mindestens zwei Wohnblöcke für Bau- und Wohnprojekte zur Verfügung gestellt werden. Mit der Ansiedlung von Wohnprojekten und Baugruppen auf PHV sollen die Vielfalt an Bauträgern sowie Wohn- und Lebensformen und eine kleinteilige Flächenentwicklung gefördert werden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/wohnen > Wohnplattform

> Gemeinsames Wohnen.

Quelle: Stadt Heidelberg