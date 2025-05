Heidelberg/Eberbach – Energetische Sanierung zum Anfassen – Für das Aktionswochenende „GUT SANIERT?! ANSEHEN!“ am 20. und 21. September 2025 werden sanierte Wohngebäude gesucht

Heidelberg / Eberbach. Die KLiBA, Klimaschutz- und EnergieBeratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Eberbach lädt private Hauseigentümer, Architekten, Planer, Energieberater und Handwerker in Eberbach und benachbarten Kommunen ein, am Aktionswochenende „GUT SANIERT?! ANSEHEN!“ am 20. und 21. September 2025 teilzunehmen. An diesen Tagen öffnen engagierte Bewohnerinnen und Bewohner von energetisch sanierten Wohnhäusern ihre Türen und gewähren Einblicke in ihr energiesparendes Zuhause.

Vorreiter gesucht: Jetzt anmelden und mitmachen!

Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die ihr Haus energieeffizient saniert haben oder sich in der Sanierung befinden, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Ob Effizienzhaus oder einzelne energiesparende Maßnahmen wie der Einbau effizienter Heizungen, die Nutzung erneuerbarer Energien, neue Wärmeschutzfenster oder verbesserte Dämmung des

Daches, Fußbodens, Kellers oder der Außenwände – alle sind willkommen. Die Gebäude können bereits fertig gestellt oder noch in der Sanierung sein. Interessierte haben die Möglichkeit, bei kurzen Führungen mit Fachleuten mehr über

energetische Sanierungsmaßnahmen zu erfahren, den verbesserten Wohnkomfort selbst zu erleben und wertvolle Praxistipps für eigene Vorhaben mitzunehmen.

Anmeldungen sind bis zum 6. Juni 2025 sehr willkommen. Die KLiBA und die beteiligten Kommunen unterstützen die Teilnehmenden bei der Öffentlichkeitsarbeit und präsentieren die Häuser als Vorzeigeprojekte unter https://kliba-heidelberg.de/effizient-saniert/ .

Über die Aktionsreihe GUT SANIERT?! ANHÖREN! ANSEHEN! ANFANGEN!

Die kostenfreie Aktionsreihe beleuchtet verschiedene Aspekte der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Während des ganzen Jahres wird ein dreiteiliges Programm in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis angeboten. Die Auftaktveranstaltungen GUT SANIERT?! ANHÖREN! im März und April 2025 in Brühl, Eberbach, Hirschberg, Heidelberg, Mühlhausen, Schwetzingen und Weinheim stehen im Zeichen von Themenabenden zur Altbausanierung, Heizungstausch und erneuerbaren Energien.

Im Spätsommer wird es bei den Tagen der offenen Tür GUT SANIERT?! ANSEHEN! am 20. und 21. September 2025 die Möglichkeit geben, energetisch sanierte Wohngebäude hautnah zu erleben.

Im November folgt GUT SANIERT?! ANFANGEN!, wo individuelle Lösungen für die energetische Sanierung des eigenen Hauses gefunden werden. Die teilnehmenden Kommunen bieten hierzu verschiedene Formate an.