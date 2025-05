Heidelberg-Bahnstadt: Vier Bäume wurden umgesetzt – Bau zweier provisorischer Umgehungsstraßen wegen künftiger Baustelle in Eppelheimer Straße

Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – In der Bahnstadt sind in der Nähe des Tankturms vier Bäume umgesetzt worden. Im Anschluss an die dort stattfindenden Bauarbeiten werden diese wieder an ihren ursprünglichen Standort verpflanzt. Grund für die Aktion ist die Umgestaltung der Eppelheimer Straße. Derzeit werden dafür zwei provisorische Umgehungsstraßen gebaut. Die vier Bäume wuchsen auf oder in der Nähe des geplanten Verlaufs einer Umgehungsstraße. Die Bäume werden nun einige Meter neben ihrem bisherigen Standort in einem mit Substrat versetzten Boden versorgt und regelmäßig bewässert. Bei den Bäumen handelt es sich um Amberbäume. Diese sind zwischen 15 und 20 Jahren alt und rund sechs Meter hoch.

Verpflanzungen gab es in Heidelberg schon häufiger. Acht rund 30 Jahre alte Großbäume wurden im Januar 2024 aus der Sickingenstraße in die Römerstraße verpflanzt, drei zwölf Meter große Linden im Juni 2021 vom Kopernikusquartier in der Bahnstadt an die Promenade auf Höhe der Kumamotostraße. Auch auf dem Gadamerplatz wachsen seit April 2023 acht rund 25 Jahre alte Großbäume, die auf dem Gelände des Ethianums ausgegraben wurden. Alle umgepflanzten Bäume benötigen in den nächsten Jahren eine zusätzliche Bewässerung und Pflege.

Eppelheimer Straße wird umgestaltet

Die Stadt Heidelberg gestaltet die Eppelheimer Straße zwischen Czernybrücke und Bauhaus um. Rad- und Gehwege werden breiter und moderner, die gesamte Straße wird barrierefrei gestaltet und mit neuem Grün bestückt. Gleichzeitig erneuern die Stadtwerke das Leitungsnetz und bringen die Beleuchtung auf den neuesten Stand. Der erste Bauabschnitt – von der Czernybrücke bis zum Kino – ist abgeschlossen. Ab Januar 2026 geht es weiter: Dann beginnt die Stadt mit dem nächsten Abschnitt zwischen Kölle Zoo und Bauhaus.

Bevor der Straßenabschnitt fertiggestellt wird, erneuern die Stadtwerke Heidelberg von Juni bis August 2025 insgesamt acht Fernwärme-Kompensatoren. Diese gehören zur zentralen Fernwärmeleitung, die unter der Eppelheimer Straße verläuft. Die Wärmeversorgung in Heidelberg ist während der Bauzeit jederzeit gesichert. Die vorbereitenden Arbeiten laufen.

Verkehr läuft weiter – Geschäfte bleiben erreichbar

Trotz der Bauarbeiten bleibt die Eppelheimer Straße in beide Richtungen befahrbar. Alle Gewerbebetriebe entlang der Straße sind weiterhin erreichbar. Dafür erfolgt derzeit der Bau zweier provisorischer Umgehungsstraßen. Diese werden für beide Bauarbeiten – im Sommer 2025 und im Jahr 2026 – genutzt.

Quelle: Stadt Heidelberg