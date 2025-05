Germersheim – „Zeit für die Allerkleinsten” – Aktion für Familien zum Tag der Frühen Hilfen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Das Netzwerk Frühe Hilfen im Landkreis Germersheim lädt für Samstag, 17. Mai, von 14 bis 16 Uhr zu einer besonderen Aktion unter dem Motto „Zeit für die Allerkleinsten” ein, um gemeinsam den Tag der Frühen Hilfen zu feiern. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an werdende Eltern sowie Familien mit Babys und Kleinkindern. Die Aktion findet im Innenhof und in der Aula der Berufsbildenden Schule in Germersheim (Eingang über die Ritter-von-Schmauß-Straße) statt.

Das Leben mit einem Kind bringt viel Freude, kann aber auch Fragen aufwerfen. Das Netzwerk der Frühen Hilfen steht dabei Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren unterstützend zur Seite. Bei der Veranstaltung wird eine Vielzahl spannender Aktivitäten geboten, die spielerisches Lernen, die aktive Teilhabe oder die Entwicklung von Kindern unterstützen. „Den Blick auf die Allerkleinsten zu legen, ist uns wichtig. Wir freuen uns, dass Familien im Rahmen dieser Aktion die Gelegenheit bekommen, sich über die vielfältigen Angebote in der frühen Kindheit zu informieren und gleichzeitig gemeinsam vielseitige spielerische Aktivitäten ausprobieren können”, so Landrat Martin Brandl und der Erste Beigeordnete, Christoph Buttweiler.

Die Mitmachangebote sowie der Baby-Bewegungsanhänger des Kreisjugendamtes bieten an diesem Nachmittag den Kleinsten die Möglichkeit, ihre motorischen Fähigkeiten auf spielerische Weise zu entdecken und zu fördern. „Da unser Babybewegungsanhänger in den letzten drei Jahren sehr viel positive Resonanz erhalten hat, möchten wir Familien mit Babys und Kleinkindern weiterhin besondere Aufmerksamkeit widmen und den Tag der Frühen Hilfen künftig jährlich veranstalten. Unser Ziel ist es, Familien dabei wertvolle Ressourcen an die Hand zu geben.”, ergänzt Denise Hartmann-Mohr, Leiterin des Jugendamtes.

Die Kita-Sozialarbeit bietet an diesem Tag ein kreatives Bastelangebot an, bei dem Kinder und Eltern gemeinsam ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Darüber hinaus werden Fühlwannen aufgestellt, die eine großartige Möglichkeit bieten die Sinne der Kinder zu fördern. Sie können dabei verschiedene Materialien oder Texturen erkunden. Dies unterstützt nicht nur die sensorische Entwicklung, sondern auch die Motorik und die sprachlichen Fähigkeiten, indem sie lernen, die verschiedenen Materialien zu beschreiben. Mit der Eltern-Kind-Gruppe „Griffbereit” wird der Kinderschutzbund vor Ort sein und bietet eine Mitmachmöglichkeit an. Dabei können Familien Möglichkeiten der sprachlichen Förderung ausprobieren und kulturelle Vielfalt erleben – eine spielerische und lehrreiche Erfahrung, die viel Freude bereitet.

Auch die AOK ist mit Bewegungsspielen für Kinder dabei, die nicht nur Spaß machen, sondern auch die körperliche Wahrnehmung und das Miteinander der Kinder fördern. Das Smoothie Bike der AOK sorgt für vitaminreiche Kost und schmackhafte, gesunde Smoothies, während das „Drachenkind Jolinchen” für gute Laune sorgt. Für alle, die ihr Glück versuchen möchten, gibt es am Tag der Frühen Hilfen auch eine Tombola mit tollen Preisen, die für zusätzliche Spannung sorgt.

Die gesamte Aktion bietet die Gelegenheit, Kontakt zu anderen Eltern und Familien aufzubauen und neue Bekanntschaften zu schließen. Besucherinnen und Besucher können sich auf interaktive Angebote und Möglichkeiten zum Austausch mit Fachleuten des Netzwerks der Frühen Hilfen freuen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und insbesondere die Allerkleinsten in unserm Landkreis. Ich bin überzeugt, das wird inspirierender Nachmittag für alle Beteiligten”, so Hartmann-Mohr.

Foto KV GER / Jan Thüner. Text KV Germersheim