Frankenthal – Praxisworkshop „Social Media: Erfolgreiche Videoerstellung und Planung mit KI!“

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Kooperation mit dem Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern bietet die städtische Wirtschaftsförderung einen Social Media Workshop an. Stattfinden wird dieser am Dienstag, 20. Mai von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Besprechungsraum (1.OG) des Verwaltungsgebäudes im Neumayerring 45 (über dem Brauhaus zur Post, der Eingang befindet sich rückseitig an der Terrasse des Brauhauses).



Worum geht es im Workshop?

Mit zielgruppengerechten Inhalten auf Social Media erhöhen sich die Chancen, Kundinnen und Kunden zu erreichen und digital sichtbarer zu werden. Dabei spielen Videos mit genauer Beschreibung eine immer entscheidendere Rolle, um den Algorithmus zu befeuern. Wie man Social-Media-Plattformen mit authentischen Videos aufbauen sollte und wie KI (Künstliche Intelligenz) dabei unterstützen kann, wird in diesem Praxisworkshop Social Media vermittelt. In diesem interaktiven Workshop steht praktisches Tun im Mittelpunkt – die Teilnehmer gestalten persönliche Videos mit ihrem eigenen Smartphone und probieren sich selbst aus.

Anmeldungen sind bis zum 13. Mai möglich unter www.frankenthal.de/wifoe-workshops

Quelle: Stadt Frankenthal