Alzey – 34-Jähriger stürzt aus großer Höhe von Balkon

Alzey / Worms (ots) Am frühen Mittwochmorgen kam es gegen 02:30 Uhr in Alzey in der Rodensteiner Straße zu einem Polizeieinsatz. Nach derzeitigen Kenntnisstand stürzte ein 34-jähriger Mann aus großer Höhe vom Balkon eines Mehrfamilienhauses und wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankhaus.

Die Alzeyer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe, insbesondere die Ursache des Sturzes sind derzeit unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zum Zeitpunkt des Vorfalles befanden sich weitere Personen in der betreffenden Wohnung. Diese sowie mögliche weitere Zeugen werden im Rahmen der Ermittlungen befragt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-2500 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.