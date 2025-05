Worms – Diebstahl eines Toyota Land Cruiser in Ilbesheim

Ilbesheim / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntag, den 04.05.2025, kam es im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 12:30 Uhr zum Diebstahl eines schwarzen Toyota Land Cruiser. Das Fahrzeug war in der Käsgasse geparkt. Zeugen oder Anwohner, die in dem vorgenannten Zeitraum oder am Vortag eine verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Quelle Polizei Worms

