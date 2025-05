Viernheim – Osterferienprogramm begeistert Jugendliche

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Erlebnisreiche Entdeckungsreise durch die Region – Osterferienprogramm begeistert Jugendliche

Mit einem bunten Strauß an Erlebnissen hat die städtische Jugendförderung in den diesjährigen Osterferien wieder voll ins Schwarze getroffen. Fünf spannende Tagesausflüge führten rund 25 Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule und der Alexander-von-Humboldt-Schule in der ersten Ferienwoche, 7. bis 11. April, zu besonderen Orten der Metropolregion Rhein-Neckar – immer im Gepäck: Naturerlebnis, Bewegung, kulturelles Lernen und eine große Portion Spaß.

Gleich zu Beginn wartete ein echtes Abenteuer: Ein Ausflug ins sagenumwobene Felsenmeer bei Lautertal, wo nicht nur geklettert, sondern auch gestaunt wurde. Zwischen beeindruckenden Felsformationen lernten die Jugendlichen spannende Geschichten rund um Steine und Nibelungen kennen. Am nächsten Tag ging es in die Quadratestadt Mannheim, wo die Gruppe im Reiss-Engelhorn-Museum eine Ausstellung zum Thema Essen besuchte. Dabei erfuhren die Jugendlichen, wie vielfältig und kulturell bedeutsam Ernährung im Lauf der Geschichte war – ein Ausflug, der nicht nur hungrig auf mehr Wissen machte.

Der dritte Tag stand ganz im Zeichen von Entspannung und Naturgenuss: Eine gemütliche Schifffahrt auf dem Neckar führte vorbei an grünen Ufern und eröffnete traumhafte Blicke auf das romantische Heidelberg. Mit neuer Energie startete die Gruppe tags darauf in einen aktiven Tag in der Spatschlucht bei Schriesheim. Beim gemeinsamen Wandern, Erkunden und Erleben stand der direkte Kontakt mit der Natur im Vordergrund.

Den krönenden Abschluss bildete ein Tag im Kletterwald Viernheim. In luftiger Höhe konnten die Jugendlichen ihre Grenzen austesten, sich gegenseitig unterstützen und mit viel Teamgeist die Herausforderungen der Parcours meistern. Zum Abschluss der gelungenen Woche wurde gemeinsam Pizza gegessen – eine perfekte Gelegenheit, um die Highlights Revue passieren zu lassen und neue Freundschaften zu festigen.

„Diese Woche hat gezeigt, wie bereichernd Ferien sein können, wenn Naturerlebnis, Bewegung und kulturelles Lernen Hand in Hand gehen“, so Nadine Merkel von der städtischen Jugendförderung begeistert. Auch die Jugendlichen waren sich einig: Das Ferienprogramm war ein voller Erfolg – spannend, lehrreich und einfach richtig cool.

Bildquelle: Stadt Viernheim

Bildtext: Natur, Bewegung und Gemeinschaft im Neckartal: Die Feriengruppe aus Viernheim auf der Brücke in Neckarsteinach.