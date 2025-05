Speyer – Geschäftsführung der Kita gGmbH Bistum Speyer vollständig

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Olga Schorr und Michael Wieland bilden zusammen mit Joachim Vatter das dreiköpfige Führungsteam

Die Spitze der Kita gGmbH Bistum Speyer ist vollständig: Olga Schorr und Michael Wieland bilden ab 1. August 2025 zusammen mit Joachim Vatter, der bereits seit Jahresbeginn der gGmbH vorsteht, das neue Geschäftsführungsteam.

Olga Schorr als kaufmännische Leitung

Olga Schorr wird die kaufmännische Leitung der Kita gGmbH Bistum Speyer. Die 47-Jährige studierte Rechtswissenschaft an der Universität Mannheim und an der Université d’Angers in Frankreich. Nach ihrem Studium war sie bei der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche im Bereich Non-Profit-Organisationen tätig. Weitere berufliche Stationen führten sie als Steuerreferentin und Geschäftsführerin der Wirtschaftsjunioren bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar nach Heidelberg. Berufliche Erfahrung in der Leitung von Kindertagesstätten sammelte sie als Geschäftsführerin der Evangelischen Kirchenverwaltung der Evangelischen Kirche in Heidelberg, die 14 Kindertagesstätten betreibt.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen die neu gegründete Kita gGmbH Bistum Speyer aufzubauen und einen wichtigen Beitrag zur Stabilität und Transparenz der Organisation zu leisten, um den Eltern eine gute pädagogische Qualität und eine verlässliche Kinderbetreuung zu bieten”, so Olga Schorr zu ihrer neuen Aufgabe.

Michael Wieland übernimmt pädagogische Geschäftsführung

Der 37-jährige Michael Wieland wird die pädagogische Geschäftsführung übernehmen. Der staatlich anerkannte Erzieher studierte „Frühkindliche inklusive Bildung” sowie „Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Organisationsentwicklung” an der Hochschule Fulda und der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Bereits während des Masterstudiums übernahm Wieland die Leitung des städtischen Kindergartens Zwingenberg (Bergstraße). Anschließend war er beim Caritasverband Frankfurt e.V. zunächst als Fachberater für Kindertageseinrichtungen, später als Teamleitung der Fachberatung tätig. Seit 2022 ist Wieland Geschäftsführer des Dachverbands katholischer Träger der Kinder und Jugendhilfe beim Caritasverband Frankfurt e.V.

„Wir stehen vor einer großen und anspruchsvollen Aufgabe”, so Wieland über seine neue berufliche Zukunft. „Unsere Organisation wurde gerade ‚geboren’, und wie im menschlichen Leben warten in den kommenden Jahren zahlreiche Entwicklungsaufgaben auf uns. Wir werden miteinander und voneinander lernen, gemeinsam wachsen, uns entwickeln um schließlich sicher zu ‚laufen’. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder und ihrer Familien.”

Kita gGmbH Bistum Speyer als neuer Betreiber der Kindertageseinrichtungen im Bistum

Die katholischen Kindestageseinrichtungen im Bistum Speyer wachsen durch die zum 1. Januar 2025 gegründete gemeinnützige GmbH unter einem Dach zusammen. Neben der Schaffung von Synergieeffekten durch eine einheitliche zentrale Kita-Verwaltung soll dadurch auch die pastorale Arbeit in den Kitas gestärkt werden, da die Seelsorgerinnen und Seelsorger vor Ort von Verwaltungsarbeit entlastet werden. Das Bistum verfolgt ferner das Ziel, die Qualität der frühkindlichen Bildung weiter zu stärken.

Bereits zum 1. Januar hat Joachim Vatter, bisher Leiter der Abteilung Regionalverwaltungen und Kindertagesstätten im Bischöflichen Ordinariat, seine Geschäftsführer-Aufgaben übernommen. „Ich werde in meiner neuen Position einen guten Übergang in die neuen Strukturen gewährleisten und diesen auch mitgestalten”, betont Vatter. „Unsere Einrichtungen haben sich bisher durch qualitativ hochwertige Arbeit im Sinne des christlichen Menschenbildes ausgezeichnet. Diese Arbeit möchte ich gerne weiter entwickeln, damit die Kitas verlässliche Partner für die Familien und die betreuten Kinder bleiben.” Der 60-Jährige arbeitet seit 1992 im Bistum Speyer. Nach Stationen im Bischöflichen Ordinariat sowie in den Pfarrverbänden Rockenhausen und Kaiserslautern ist er seit 2011 Leiter der Abteilung Regionalverwaltungen und Kindertagesstätten, und damit bereits bestens mit seinen künftigen Aufgaben vertraut. Vorläufig wird Vatter diese Stelle auch weiterhin innehaben.

Die ersten Kindertageseinrichtungen werden zum 1. Januar 2026 in die neue Gesellschaft übergehen. Bis zum 1. Januar 2027 soll dieser Prozess des Übergangs für alle Einrichtungen abgeschlossen sein. Im Bistum Speyer gibt es rund 230 Kitas, in denen rund 16.000 Kinder betreut werden. In den Kitas sind insgesamt 3.500 Personen beschäftigt, davon 2.700 pädagogische Fachkräfte und 800 Kräfte im Bereich Hauswirtschaft und Reinigung.

v.l.n.r.: Joachim Vatter, Olga Schorr und Michael Wieland leiten ab August gemeinsam die Kita gGmbH Bistum Speyer © Klaus Landry

Quelle: Bistum Speyer