Saulheim – Gefährliche Körperverletzung und Diebstahl

Saulheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend, gegen 22.25 Uhr, begab sich ein 24-Jähriger zu Fuß von seiner Arbeitsstelle aus in Richtung Bahnhof.

Auf seinem Fußweg traf er in der Professor-Neeb-Straße auf 6 Personen. Nach einem kurzen Wortwechsel schlugen und traten 2-3 Personen aus der Gruppe auf den 24-Jährigen ein. Vermutlich aufgrund von 2 weiteren Fußgängern in der Professor-Neeb-Straße ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der 24-Jährige erlitt Schmerzen am Oberkörper.

Dazu entwendeten die Angreifer auf der Flucht eine zu Boden gefallene Basecap des Geschädigten im Wert von ca. 23EUR. Die Angreifer wurden als dunkel gekleidet und als bis zu etwa 30 Jahre alt beschrieben. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf ein Fahrzeug, einen silbernen Mercedes Kombi, der am Tatort gesichtet werden konnte und möglicherweise den Angreifern zuzurechnen ist. Die beiden bislang noch unbekannten Zeugen der körperlichen Auseinandersetzung werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeidirektion Worms