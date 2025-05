Mannheim – Trinkbrunnen sorgen wieder für frisches Wasser

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 2022 baut die Stadt Mannheim ihr Netz an öffentlichen Trinkbrunnen im Stadtgebiet aus und bietet so eine kostenlose Erfrischung mit Trinkwasser und verbesserte Aufenthaltsqualität an den öffentlichen Plätzen.

Nun ist die Winterpause vorbei: Mit Blick auf den Frühling und den nahenden Sommer werden die Trinkbrunnen bis Mitte Mai angeschaltet. Bürgermeister Ralf Eisenhauer sagt dazu: „Sauberes Wasser dient jedem von uns ganz konkret zur Erfrischung. Das dichte Trinkbrunnen-Netz in der Innenstadt und auf dem ehemaligen BUGA-Gelände hat sich bewährt.”

Die aktuellen Standorte der Trinkbrunnen sind auf dem Stadtplan im Geoportal der Stadt Mannheim unter www.geoportal-mannheim.de zu finden (Rubrik „Energie, Klima, Umwelt”, Kategorie „Brunnen”).

Die Stadt appelliert an einen verantwortungsvollen Umgang mit den Trinkbrunnen.

Voraussichtlich noch im Laufe dieses Sommers wird ein Trinkbrunnen am Chisinauer Platz auf SPINELLI in Betrieb gehen. Perspektivisch sind weitere Brunnen am Quartiersplatz T4 und am Hauptbahnhof in Höhe L15, 15-17 vorgesehen. Die Planungen hierzu laufen.

Trinkbrunnen-Saison 2025

1 Alter Meßplatz

2 Platz ALTER (Dammstraße)

3 Platz vor Abendakademie (U1)

4 Quartiersplatz Jungbusch (Hafenstraße 23)

5 Marktplatz (G1)

6 Paradeplatz (O1)

7 Wasserturm (Betreiber MVV)

8 Spielplatz „Vernetzung” (ehem. BUGA23-Gelände)

9 Chisinauer Platz (SPINELLI, voraussichtlich im Laufe des Sommers)

Quelle Stadt Mannheim