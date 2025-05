Mannheim – Internationaler Museumstag am 18. Mai – Reiss-Engelhorn-Museen, TECHNOSEUM, MARCHIVUM und depot 5 bieten spannendes Programm

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, den 18. Mai ist Internationaler Museumstag. Auch in Mannheim wird gefeiert. Reiss-Engelhorn-Museen, TECHNOSEUM, MARCHIVUM und depot 5 – Nahverkehrsmuseum Rhein-Neckar bieten besondere Angebote.

Reiss-Engelhorn-Museen

Die Reiss-Engelhorn-Museen locken mit abwechslungsreichen Ausstellungen. Der Eintritt in die Präsentationen „Versunkene Geschichte” und „Ein Kurfürst auf Zukunftskurs” sowie die Ständigen Sammlungen im Museum Zeughaus ist an diesem Tag kostenfrei. Für die übrigen Präsentationen gilt ein Vorzugspreis von jeweils 4,50 Euro. Alle Häuser sind von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Spezial-Programm am 18. Mai steht unter dem Motto „Genusstour durchs Museum”. Um 14 Uhr führt Kuratorin Eva-Maria Günther durch die Sonderausstellung „Zum Wohl!”. Hier gibt es gläserne Trink- und Schankgefäße aus unterschiedlichen Epochen zu bewundern. Um 15:30 Uhr wird die Präsentation Schauplatz einer Lesung der Literaturinitiative LeseZeichen Mannheim. Das Publikum darf sich auf Lieder, Gedichte und Spiele rund ums Trinken und fröhliche Beisammensein freuen. Bereits um 15 Uhr startet eine weitere Kuratoren-Führung. Giulia Worf nimmt die Besucherinnen und Besucher in der Schau „Essen und Trinken” auf eine kulinarische Zeitreise mit. Im Ausstellungsteil im Museum Zeughaus geht es von der Altsteinzeit bis in die Zukunft. Die Führungen und die Lesung sind im rabattierten Eintritt enthalten und ohne Anmeldung.

Mehr unter: www.rem-mannheim.de

TECHNOSEUM

2025 ist das Internationale Jahr der Quantenphysik, deshalb steht das Programm des TECHNOSEUM im Zeichen von Quanten, Qubits und Photonen – und das verständlich, witzig und kindgerecht: So bietet Dr. Martin Weiss, am TECHNOSEUM als Kurator zuständig für Computer & Co., kurze Einführungen in die Quantenmechanik an und Robert Löw von der Universität Stuttgart liest aus seinem Buch „Das Elektron im Swimmingpool”. Außerdem können kleine wie große Besucherinnen und Besucher dem Live-Hörspiel „Alice im Quantenland” lauschen, bei dem das Mädchen Alice mit einer Katze namens Schrödinger einen Quanten-Jahrmarkt besucht und ein Fangspiel ausprobiert, das auf den Prinzipien der Heisenberg’schen Unschärferelation beruht. An verschiedenen Stationen im Haus werden Schlagwörter aus der Quantenwelt kreativ aufgegriffen – ganz gleich, ob es um Verschränkung, Superposition oder Photonen geht. So kann man zum Beispiel in der Druckwerkstatt herausfinden, wie der Fotosatz funktioniert, an der Papiermühle bunte Streifen zu Geschenkpapier verweben oder den Jacquard-Webstuhl kennen lernen, dessen komplexe Muster über Lochkarten gesteuert werden – und der deshalb als Vorläufer der ersten Computer gilt. Geöffnet ist das TECHNOSEUM von 9 bis 17 Uhr. Den Eintrittspreis bestimmt am Museumstag jeder Besucher selbst – es gilt das Prinzip „Pay what you want”.

Mehr unter: www.technoseum.de.

MARCHIVUM

Am diesjährigen Museumstag haben die Ausstellungen des MARCHIVUM kostenfrei von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Führungen durch die stadtgeschichtliche Dauerausstellung „Typisch Mannheim!” finden um 11, 13 und 15 Uhr statt. Rundgänge durch die Dauerausstellung zur NS-Zeit in Mannheim „Was hat das mit mir zu tun?” beginnen um 12, 14 und 16 Uhr. Die Teilnehmerzahl pro Führung ist begrenzt, eine Voranmeldung ist nicht möglich. Der Treffpunkt ist das Foyer im EG des MARCHIVUM. Neben den Dauerausstellungen kann auch die Sonderschau „…ein Segen zu werden für die Menschheit…” besucht werden, die an den jüdischen Orden B’nai B’rith in Frankfurt am Main und die August-Lamey-Loge in Mannheim erinnert. Zusätzlich zum MARCHIVUM hat auch das House of Maemories auf Franklin in der Abraham-Lincoln-Allee von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort findet in der aktuellen Dauerausstellung „Amerikanische Geschichte(n) in Mannheim” um 11 und 15 Uhr jeweils eine kostenfreie Führung statt. Eine Voranmeldung ist hierfür nicht notwendig.

Mehr unter: www.marchivum.de

depot 5 – Nahverkehrsmuseum Rhein-Neckar

Auch das depot 5 I Nahverkehrsmuseum im Roten Ochsen am Betriebshof Möhlstraße öffnet seine Türen von 10 bis 17 Uhr und bietet interessierten Besucherinnen und Besuchern Einblicke in die Geschichte von Bus und Bahn im Rhein-Neckar-Raum. In der Dauerausstellung werden mit zahlreichen historischen Fotos und Objekten die Epochen von der Pferdebahn bis zum modernen Niederflurwagen thematisiert. Dabei wird auch auf die Entwicklung der Oberrheinischen Eisenbahn und Rhein-Haardtbahn eingegangen. Dem Aerobus – der in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert – ist ebenfalls ein Themenbereich gewidmet. Zusätzlich wird anlässlich des Internationalen Museumstages eine LGB-Modellbahnanlage mit Fahrzeugmodellen aus Mannheim und Ludwigshafen aufgebaut. Bei Interesse werden kostenlose Führungen angeboten.

Mehr unter: www.depotfuenf.de

Quelle: Reiss-Engelhorn-Museen