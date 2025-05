Mannheim – Das Handwerk zieht eine positive Maimarkt-Bilanz: Alle Erwartungen mehr als erfüllt

Manheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Neues Hallenkonzept kam gut an – Lebendige Halle mit zufriedenen Besuchern, vielen Kontakten und bereichernden Gesprächen

Elf Tage Handwerk auf dem Maimarkt gehen am heutigen Dienstag zu Ende. Das Fazit fällt eindeutig aus: Es waren gute und erfolgreiche Maimarkt-Tage. In Halle 5, der Halle des Handwerks, war eine Menge los. „Wir hatten jeden Tag richtig viel zu tun“, resümiert Geschäftsführer Marcus Braunert, Leiter der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Er war für Organisation und Umsetzung in der Halle des Handwerks verantwortlich und derjenige, der gemeinsam mit seinem Team für den neuen Look beim diesjährigen Auftritt sorgte. Rückblickend lässt sich sagen: Das aufgefrischte Hallenkonzept kam bestens an. Look & Feel, wie es so schön heißt, stimmten. Die moderne, offene und zugleich strukturierte Gestaltung, die das Thema Handwerk visuell verarbeitete, bekam großes Lob.

Handwerk bot viele Aktionen

An den Ständen der Innungen wurden über die elf Maimarkt-Tage hinweg intensive Gespräche geführt. Darüber hinaus gab es eine Menge zu sehen. „Es ist sicherlich eine Stärke in unserer Halle, dass hier immer etwas passiert“, sagt Präsident Klaus Hofmann, der gleichfalls ein positives Fazit zieht. Es wird geklopft und gehämmert, gefliest und gemalt, geschraubt und gesteckt. Das faszinierte nicht nur die vielen Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Berufsorientierung gezielt die Stationen bei verschiedenen Gewerken ansteuerten, sondern auch das ältere Publikum, das ebenfalls bisweilen Hand anlegte. Allein über die Kooperationen mit zehn verschiedenen Schulen kamen 508 junge Menschen in Halle 5, um Handwerk auszuprobieren und vielleicht für ihre berufliche Zukunft zu entdecken. „Die Rückmeldungen waren gut“, freut sich Hannah Reichenecker, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin bei der Handwerkskammer.

Zwölf Gewerke zu sehen

Insgesamt bot das Handwerk auf dem Maimarkt lebendige Einblicke in zwölf verschiedene Gewerke: Es präsentierten sich Dachdecker, Bäcker und Konditoren, Steinmetze, Sattler, Schornsteinfeger, Anlagenmechaniker für Sanitär-Heizung-Klima, Schreiner, Kfz-Mechatroniker, Maler und Lackierer, Fliesenleger und Baugewerke. Darüber hinaus boten die Versicherungen einen Einblick in ihre Leistung. Ergänzt wurde das Angebot an den Ständen von Beiträgen im „Forum“. So brachten die Experten aus dem Handwerk aktuelle Themen wie beispielsweise zur Zukunft der Mobilität, zum Notfallmanagement im Unternehmen oder zur Wärmewende zur Sprache. Auch gesunde Ernährung oder das Erbrecht wurden für alle Maimarktbesucher in frei zugänglichen Vorträgen thematisiert.

Aktion für den guten Zweck

Eine besondere Aktion stand unter dem Motto „Handwerk hat Herz – Setz dich! für Gutes ein“. Hierfür gestalteten Auszubildende und Ausbildungsmeister des Fliesen- und Mosaikleger-Handwerks Bänke aus robusten EXP-Bauplatten, die mit großformatigen Fliesen belegt wurden. Die Bänke kommen gemeinnützigen Organisationen zugute oder können von privat gekauft werden, wobei der Erlös ebenfalls dem guten Zweck dient. Schon am Eröffnungstag hatten Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht und Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder „ihre“ Bänke mit dem Stadt- beziehungsweise Landeswappen finalisiert und werden diese gemeinnützig einsetzen. Auch die Entstehung einer Bank in aufwendiger Mosaiktechnik konnte über die Maimarkttage hinweg beobachtet werden.

Stimmen zum Maimarkt-Auftritt des Handwerks:

„Ich bin rundum zufrieden und freue mich über die positive Resonanz, die wir erfahren haben. Das neue Erscheinungsbild in der Halle des Handwerks ist sehr positiv wahrgenommen worden.“

Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

„Der diesjährige Maimarkt hat all unsere Erwartungen erfüllt. Tolle Kontakte, große Akzeptanz der politischen Mandatsträger und unzählige zufriedene Kundinnen und Kunden.“

Marcus Braunert, Leiter der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

„Mit den Azubis und Aktionen am Stand, wird es immer gleich lebendig. Die Resonanz war gut und unsere Aktion mit den Sonnenbrillen kam super an.“

Axel Kehrberger, Geschäftsführer der Innung für Elektro- und Informationstechnik Kurpfalz

„Wir konnten viele interessante Gespräche auf dem Maimarkt führen. Auch die Berufsorientierung in der Halle des Handwerks war richtig gut – vergleichbar mit der Jobs for Future.“

Steffen Haug, Obermeister Schreiner-Innung Region Mannheim

„Insgesamt gab es einen sehr guten Austausch an unserem Stand. Auch für die Freisprechungsfeier hat der Maimarkt wieder eine schöne Bühne geboten. Alle waren unglaublich stolz, in diesem schönen Rahmen in den Gesellenstand erhoben zu werden.“

Dietmar Clysters, Obermeister Innung des Kfz-Gewerbes Rhein-Neckar-Odenwald

„Der Maimarkt hat uns wieder eine hervorragende Möglichkeit zum Netzwerken geboten – auch mit politischen Vertretern. An unserem Stand haben wir bei vielen Besuchern immer noch eine große Verunsicherung in den Gesprächen gespürt. Das Thema Wärmewende beschäftigt viele.“

Thorsten Badent, Obermeister der Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Karlsruhe

„Wir konnten uns in der Halle des Handwerks sehr gut präsentieren und hatten einen hohen Zuspruch. Die Leute sind sehr interessiert. Viele kennen unseren Beruf gar nicht und wissen nicht, was Sattler und Polsterer alles machen. Hier konnten wir uns zeigen und aufklären.“

Denis Waskey, Sattlermeister, Geschäftsführer Waskey Sattlerei & Polsterei

„Ich bin froh, dass wir den Maimarkt bestücken können. Es macht Spaß, wir hatten sehr viele Schülergruppen am Stand und eine durchweg positive Resonanz.“

Detlef Kleineidam, Obermeister der Steinmetz- und Steinbildhauerinnung Mannheim-Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis

Bildunterschrift:

Daumen hoch für das Handwerk: Die Mosaikplatte wurde von Maimarkt-Besuchern in den „Lebenden Werkstätten“ unter Anleitung der Fliesenleger gefertigt. Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, resümiert einen erfolgreichen Auftritt in der Halle des Handwerks.

Foto: Handwerkskammer

