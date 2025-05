Mannheim – 80 Jahre Kriegsende und Europatag: „Paperbomb” und Jugenddialog

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Gedenken an den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa und anlässlich des Europatags kommt der französische Spitzendiplomat Pierre Lévy am Freitag, 9. Mai, nach Mannheim. Lévy war unter anderem französischer Botschafter in Prag, Warschau und Moskau. In Anerkennung seiner außergewöhnlichen Verdienste wurde er von Präsident Emmanuel Macron zum „Ambassadeur de France” ernannt – die höchste persönliche Auszeichnung im französischen diplomatischen Dienst.

Oberbürgermeister Christian Specht wird Pierre Lévy am 9. Mai um 9:30 Uhr im Rathaus E 5, Glasfoyer im 1. OG, empfangen. Dort wird sich der französische Gast in das Goldene Buch der Stadt Mannheim eintragen.

Anschließend, um 10:45 Uhr, trifft sich Pierre Lévy mit rund 400 Schülern und Studenten aus Mannheim und Heidelberg im Anna-Reiss-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen, D 5. Nach seiner Rede folgt eine Diskussion mit der Jugend über aktuelle internationale Themen.

Um 14:30 Uhr wird Pierre Levy gemeinsam mit Marion Gentges, Ministerin für Justiz und Migration Baden-Württemberg, und Oberbürgermeister Christian Specht die Skulptur “Paper Bomb” der Künstlerin Nessi Nezilla im Garten des Zeughauses C 5 enthüllen. Die rund zwei Meter hohe Skulptur wurde aus privaten Spenden des Mannheimer Salon Diplomatique finanziert. Weitere Versionen der „Paper Bomb” stehen bereits an geschichtsträchtigen Orten in Frankreich, etwa am Hartmannswillerkopf – einem Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs – und in Tulle, wo die Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg ein Massaker an Zivilisten verübt hat.

