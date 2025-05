Hemsbach – Polizei rettet Entenküken

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr setzt die Stadt Ludwigshafen am Rhein zum Europatag ein sichtbares Zeichen für Frieden, Einheit und Solidarität in Europa. Anlässlich des Gedenktages am 9. Mai werden die Dienstgebäude der Stadt – darunter das Stadthaus Nord, das Büro der Oberbürgermeisterin sowie das Baudezernat in der Jaegerstraße – am ... Mehr lesen »