Heidelberg – Unbekannte Personengruppe fordert Herausgabe von Jacke; Passanten eilen zur Hilfe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, waren ein 14-Jähriger sowie sein Begleiter auf der Brückenstraße unterwegs, als bislang fünf unbekannte Personen an diese herantraten und den Jugendlichen aufforderten, seine Jacke herauszugeben. Nachdem der 14-Jährige der Forderung jedoch nicht nachkam, entfernte er sich von den Unbekannten. Als der 14-Jährige gegen 21:15 Uhr in der Hauptstraße erneut auf die Personengruppe traf, lief er in eine Seitenstraße (St.-Anna Gasse), wo er von einem der Unbekannten eingeholt wurde. Dieser verlangte erneut die Herausgabe der Jacke. Nachdem die übrigen Beteiligten ebenfalls dazugestoßen waren, nahm einer der Täter die Jacke an sich. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in die Fahrtgasse. Als zwei bislang noch unbekannte Passanten auf die Hilferufe des Jugendlichen aufmerksam wurden, stellten sie die Unbekannten zur Rede und verlangten die Herausgabe der Jacke. Die Gruppe händigte die Jacke aus und entfernte sich in Richtung Kurfürst-Friedrich-Gymnasium.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die zur Hilfe eilenden Passanten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174 4444 zu melden.