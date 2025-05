Heidelberg – Sonderkonzert in Starbesetzung zum Saisonabschluss des Heidelberger Frühling am 3. Juni – Lisa Batiashvili, Sir Antonio Pappano und das London Symphony Orchestra im Heidelberg Congress Center

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 3. Juni 2025 um 20 Uhr feiert der Heidelberger Frühling seinen Saisonabschluss mit Geigerin Lisa Batiashvili und dem London Symphony Orchestra unter Sir Antonio Pappano im Heidelberg Congress Center. Auf dem Programm stehen Hector Berlioz’ „Symphonie fantastique”, die Ouvertüre „Der Korsar” und das erste Violinkonzert von Karol Szymanowski. Das Sonderkonzert ist Teil der Europatournee des Orchesters, die neben Heidelberg auch im Wiener Konzerthaus, der Elbphilharmonie Hamburg oder dem Teatro alla Scala Mailand Halt macht.

Die georgisch-stämmige Violinistin Lisa Batiashvili, die zuletzt 2017 beim Heidelberger Frühling zu Gast war, gilt als Ausnahmekünstlerin. In der vergangenen Saison war sie Residenzkünstlerin der Berliner Philharmoniker. Diese Saison ist sie auf Tournee u.a. mit dem Orchestre de Paris (Klaus Mäkelä), mit dem Tonhalle-Orchester Zürich (Paavo Järvi), dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam (Klaus Mäkelä) oder dem Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Daniel Harding). Sie ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Musical America als Instrumentalist of the Year und mehrfach durch ECHO Klassik. Seit 2021 unterstützt sie mit der Lisa Batiashvili Foundation junge, hochtalentierte georgische Musiker*innen wie den Pianisten Giorgi Gigshavili.

Mit Lisa Batiashvili musiziert das London Symphony Orchestra – zuletzt 2006 beim „Frühling” – unter dem neuen Chefdirigenten Sir Antonio Pappano. Das 1904 gegründete Orchester gilt als erstes unabhängiges und selbstverwaltetes Orchester Englands und zählt laut Gramophone Magazine zu den Top-Orchestern der Welt. Neben dem ehemaligen Chefdirigenten Sir Simon Rattle gehören zu den wichtigsten Gastdirigenten Gianandrea Noseda und François-Xavier Roth, der Ehrendirigent Michael Tilson Thomas sowie die assoziierten Künstler*innen Barbara Hannigan und André J. Thomas.

Sir Antonio Pappano ist seit der Saison 2023/24 Chefdirigent des London Symphony Orchestra, mit dem ihn eine über 30-jährigen Zusammenarbeit verbindet. Er ist seit 2002 Musikdirektor des Londoner Royal Opera House und war in derselben Position beim Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia von 2005 bis 2023 tätig. Er stand schon am Pult des Chicago Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, der Münchner Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, des Gewandhausorchesters Leipzig und Royal Concertgebouw Orchestra.

Tickets sind erhältlich online unter www.heidelberger-fruehling.de, telefonisch unter 06221 584 00 44 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Sonderkonzert: Lisa Batiashvili. London Symphony Orchestra. Antonio Pappano: Symphonie fantastique

Di, 3. Juni 2025, 20 Uhr

Heidelberg Congress Center

Lisa Batsashvili Violine

London Symphony Orchestra

Antonio Pappano Leitung

Hector Berlioz Ouvertüre aus „Der Korsar” op. 21

Karol Szymanowski Violinkonzert Nr. 1 op. 35

Hector Berlioz Symphonie fantastique op. 14

Quelle: Heidelberger Frühling