Heidelberg – Hochschulen öffnen am 10. Mai ihre Türen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 10. Mai öffnen die Hochschule Fresenius, die Charlotte Fresenius Hochschule und die Carl Remigius Medical School in Heidelberg von 10 bis 14 Uhr ihre Türen. Studieninteressierte und deren Eltern erhalten Einblicke in zahlreiche Bildungs- und Berufswege.

Hochschulcampus Heidelberg, Sickingenstraße. Fotocredit: Hochschule Fresenius (HSF).

Die Besucher:innen können sich in der Sickingenstraße 63-65 über 17 praxisnahe Bachelor- und Masterstudiengänge in den Fachbereichen Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Medien informieren. Der „Open Campus Day” dient als Orientierungshilfe für die Berufswahl und die berufliche Entwicklung.

Folgende Angebote sind an diesem Tag möglich:

Persönliche Gespräche mit Dozentinnen und Dozenten

Teilnahme an einer Führung über den Campus der Hochschulen

Eine individuelle Beratung zu den Bildungsangeboten

Zudem können sich Interessierte kostenfrei zu einer Schnupperwoche anmelden.

Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung:

https://www.hs-fresenius.de/open-campus/

https://www.charlotte-fresenius-uni.de/open-campus/

https://www.carl-remigius.de/open-campus/

Über die Hochschule Fresenius

Die Hochschule Fresenius ist eine der renommiertesten und privaten Hochschulen Deutschlands. Mit einer Bildungstradition von 175 Jahren bietet sie mehr als 100 Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Aus- und Weiterbildungen in fünf Fachbereichen an. In den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, Wirtschaft & Medien und in der Fernlehre sind rund 19.000 Studierende eingeschrieben. Die Hochschule legt großen Wert auf die enge Verzahnung von Lehre, Forschung und Praxis. Dafür werden zeitgemäße Studiengänge zusammen mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt.

Über die Carl Remigius Medical School

Die Carl Remigius Medical School bildet Fach- und Führungskräfte im Gesundheitswesen aus. Als Teil der Hochschule Fresenius bietet sie an sieben Standorten innovative Bildungsangebote in den Bereichen Medizin, Pflege und Pädagogik an.

Über die Charlotte Fresenius Hochschule

Die Charlotte Fresenius Hochschule ist eine wissenschaftliche und universitätsgleichgestellte Einrichtung. Die staatlich anerkannten, akkreditierten Bachelor- und Masterstudiengänge bereiten auf Berufe in der Klinischen Psychologie und Psychotherapie vor.

Über die Carl Remigius Fresenius Education Group

Die Carl Remigius Fresenius Education Group bündelt die Aktivitäten der genannten Hochschulen. Sie ist damit einer der größten privaten und unabhängigen Bildungsanbieter in Deutschland. Zur Gruppe gehören insgesamt 18 Marken. Diese betreiben Fachschulen, Fachhochschulen, Universitäten und Weiterbildungseinrichtungen im In- und Ausland. An mehr als 60 Standorten ist die Bildungsgruppe vertreten. Bildungsprogramme werden in Vollzeit, berufsbegleitend und online im Fernstudium angeboten. Lebenslanges Lernen gehört zum Selbstverständnis der Carl Remigius Fresenius Education Group: Von der Ausbildung über das Studium bis zur fachlichen Fortbildung deckt sie alle Bildungsstufen ab.

Weitere Information: www.crf-education.com

Quelle: Carl Remigius Fresenius Education Group