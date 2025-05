Worms – 37-Jähriger begeht mehrere Straftaten innerhalb weniger Stunden

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 26.04.2025 kam es im Bereich Worms und Osthofen zu einer Reihe von Straftaten, bei denen sich der Tatverdacht gegen einen 37-jährigen Mann aus Worms richtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zunächst in Worms gegen 18:45 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem der 37-Jährige als Beschuldigter geführt wird. Laut Angaben von Zeugen und eines ebenfalls 37-Jährigen Geschädigten, begab sich der Wormser zu einem, am Fahrbahnrand haltenden Lieferfahrzeug in der Brauereistraße in Worms. Scheinbar aus Unmut über den Haltvorgang des Lieferanten schlug der 37-Jährige zunächst gegen die Scheibe der Fahrertür und anschließend dem Fahrzeugführer ins Gesicht. Der Tatverdächtige entfernte sich in Folge dessen mit einem PKW von der Tatörtlichkeit, noch bevor die verständigte Polizeistreife aus Worms eintraf. Mehrere Passanten waren Zeuge des Vorfalles und konnten Handyaufnahmen vom Täter sowie seines Fahrzeugs fertigen.

Wenig später wurde die Wormser Polizei zu einer Tankstelle in Osthofen gerufen. Dort hatten sich mehrere Personen über das Verhalten eines Autofahrers beschwert, der mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit das Tankstellengelände befuhr. Im Rahmen einer anschließenden verbalen Auseinandersetzung fiel den Zeugen Atemalkoholgeruch bei dem 37-Jährigen Fahrzeugführer auf, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Daraufhin versuchte der Fahrer das Tankstellengelände mit seinem Auto zu verlassen. Dabei wurde ein Zeuge am Bein verletzt, der sich dem Auto des 37-Jährigen in den Weg stellte. Schwerere Verletzungen konnte der Zeuge durch einen Sprung zur Seite verhindern. Anschließend fuhr der Fahrzeugführer mit seinem Auto vom Gelände der Tankstelle. Auch hier verlies der Tatverdächtige die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei.

Gegen 21:00 Uhr wurde die Wormser Polizei über eine verbal aggressive Person in Kenntnis gesetzt, die sich auf dem Gelände der oben genannten Tankstelle aufhielt. Bei Eintreffen der Polizeistreife konnte der Mann, wie sich herausstellte der 37-jährige Wormser, kontrolliert werden, der sich im Laufe der Maßnahme zunehmend aggressiv verhielt, zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert werden musste. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeidienststelle nach Worms gebracht. Aufgrund der Angaben des Tankstellenpersonals sowie vorliegender Zeugenaussagen und Bildmaterials, konnte der 37-Jährige Tatverdächtige mit allen hier genannten Taten in Verbinndung gebracht werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht.

Quelle: Polizeidirektion Worms