Speyer – STADTRADELN 2025: Auf die Sattel, fertig, los!

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 3. Mai 2025, erfolgte der Startschuss für das diesjährige STADTRADELN. Vom 3. bis 23. Mai 2025 können die Speyererinnen und Speyerer für den guten Zweck und den Klimaschuz in die Pedale treten.

Zum Auftakt des Kilometersammelns am vergangenen Samstag brachen ab 14 Uhr rund 30 motivierte Radler*innen vom Domvorplatz aus zu einer gemeinsamen Radtour durch die Alla-Hopp-Anlage, den Kleingärten zum Spitzenrheinhof, der Kläranlage sowie schließlich zum Domgartencafé auf, in welchem es noch einen kleinen Umtrunk mit Limo, Eis sowie Brezeln gab. Auch konnten die fleißigen Teilnehmenden an einer Umfrage und einer Mitmachaktion zur aktuellen Situation im Straßenverkehr für Radfahrende teilnehmen.

Dieses Jahr stehen die drei Aktionswochen unter dem Motto „Jugend aktiv vor Ort – Gemeinsam Radeln für einen guten Zweck“. Es geht nicht darum, gegeneinander anzutreten, sondern darum, welches Team die meisten Kilometer erreicht. Stattdessen werden die Kilometer gemeinsam gesammelt, um das ambitionierte Ziel von 300.000 Kilometern zu erreichen. Jeder geradelte Kilometer zählt und trägt dazu bei, ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen.

Die Sponsorengelder sollen dieses Jahr für die Finanzierung von neuen Fahrrädern für den Verkehrsunterricht an Speyerer Grundschulen eingesetzt werden. Als Sponsoren sind dieses Jahr der ADFC Speyer, BBBank, die Stadtsparkasse Vorderpfalz, Edeka Stiegler, die Stadtwerke Speyer, die Fahrradwerkstatt des des Vereins Inspeyered e. V., das Hotel am Wartturm, Engel & Völkers, die Postgalerie, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar VRN sowie die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG vertreten.

Da jede Strecke zählt, lohnt sich die Registrierung unter www.stadtradeln.de/speyer bis einschließlich zum letzten der 21 STADTRADELN-Tage, um die hart erkämpften Kilometer einzutragen. Jede*r kann sich einem Team anschließen oder selbst eines gründen. Auch können die gefahrenen Kilometer noch bis einschließlich 30. Mai nachgetragen werden.

Insgesamt haben sich bislang 973 Personen registriert, 446 davon haben bisher Kilometer eingetragen. Die Radler*innen verteilen sich bisher auf 54 Teams. Darunter sind zehn Schulen, die am Wettbewerb Schulradeln teilnehmen und zwei Kindergärten, die Kindermeilen (www.kindermeilen.de) sammeln – beide Kilometerstände werden gleichermaßen auf das Gesamtkonto des STADTRADELNs eingezahlt. Auch sind außerdem die Speyerer SPD, die Grünen, die Freien Wähler, die CDU und Unabhängig für Speyer sowie der Jugendstadtrat vertreten.

Als lokaler Ansprechpartner ist in diesem Jahr Marius Rieger unter der Telefonnummer 06232 14-2568 und per E-Mail an marius.rieger@stadt-speyer.de erreichbar.

STADTRADELN ist eine Aktion des Klimabündnisses, die bundesweit dazu aufruft, vermehrt das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel zu nutzen. Dabei geht es nicht nur um die Förderung der körperlichen Gesundheit, sondern auch um den Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Lebensqualität in unseren Städten.

Quelle/Foto: © Stadt Speyer