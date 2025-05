Sinsheim – Singen in der Allee Ein musikalisches Highlight für alle

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Motto „Singen in der Allee“ sind alle musikbegeisterten Bürger am 15. Mai 2025 um 18:00 Uhr eingeladen, gemeinsam zu singen und die Freude an der Musik zu teilen. Die beliebte Singveranstaltung startet an diesem Abend an der Musikschulbühne in die Saison 2025.

Bei dieser Auftaktveranstaltung werden die Sänger durch das Gitarrenspiel eines Rathausmitarbeiters unterstützt. Für ausreichend Sitzplätze und die passenden Songtexte ist gesorgt, sodass sich alle Teilnehmer ganz auf das Singen konzentrieren können. Es wird empfohlen, eigene Getränke mitzubringen und gegebenenfalls für Sonnenschutz zu sorgen, um den Abend in vollen Zügen genießen zu können.

Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen der Gemeinschaft und der Freude am Singen. Hierbei stehen Ton- und Textsicherheit nicht im Vordergrund – vielmehr geht es darum, gemeinsam Spaß zu haben und die Musik zu feiern.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Sinsheim