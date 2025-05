Sinsheim – Mobilitätstag am 20. Mai – Sicher und Mobil in jedem Alter

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 20. Mai 2025 ab 14:00 Uhr lädt das Senioren Netzwerk Sinsheim herzlich zum Mobilitätstag auf dem Verkehrsübungsplatz im Wiesentalweg 2 in Sinsheim ein.

In einer Welt, in der Mobilität für alle Altersgruppen von großer Bedeutung ist, bietet diese Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit, sich über sichere Fortbewegung zu informieren und praktische Tipps zu erhalten.

Ob zu Fuß, mit dem Auto, Motorrad, Fahrrad oder Pedelec – die Möglichkeit, sich sicher und selbstbestimmt fortzubewegen, ist besonders im Alter von großer Wichtigkeit. Der Mobilitätstag verspricht einen spannenden und informativen Nachmittag, der von A wie App bis Z wie Zug reicht.

Besucher haben die Möglichkeit, ihre persönliche Sturzgefahr zu testen und erhalten auf Wunsch persönliche und individuelle Beratung, wie das eigene Risiko minimiert werden kann. Ein besonderes Highlight ist der „Rollator TÜV“, bei dem die Gehhilfen geprüft und individualisiert eingestellt werden können. Anschließend können die Teilnehmer auf einem Rollator-Parcours den sicheren Umgang mit ihrem Hilfsmittel üben.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) wird praktische Übungseinheiten anbieten, um Unsicherheiten bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel abzubauen. Ziel ist es, das sichere Fahren mit Bus und Bahn zu erleichtern.

Ein weiterer Schwerpunkt des Tages ist das Thema E-Bike und Pedelec. Die Verkehrswacht Kraichgau informiert und berät zu allen relevanten Aspekten der Verkehrssicherheit in diesem Bereich.

Zudem wird die Sachbearbeiterin Vorbeugung des Polizeirevier Sinsheim, Silke Sitzler, gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern des Senioren Netzwerks Sinsheim anwesend sein.

Die Veranstaltung ist kostenlos, und für das leibliche Wohl der Teilnehmer ist gesorgt. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bis zum 12. Mai 2025 gebeten. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 07261 65 77-0 oder per E-Mail an info@vhs-sinsheim.de anmelden.

Die städtische Seniorenbeauftragte, Eva-Maria Auwärter, freut sich auf zahlreiche Besucher und einen informativen Nachmittag.

Quelle: Stadt Sinsheim