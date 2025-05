Mannheim – Kampfsport mit Livemusik begeisterte rund 400 Zuschauer in der GBG Halle

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Muay Thai und K1 Newcomer begeisterten das Publikum am 3. Mai in der GBG Halle Mannheim.

400 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden am Samstag den Weg zum Fight Day Mannheim in die GBG-Halle am Herzogenried. Dort konnte der ausrichtende Verein Thai-Bombs Mannheim eV dem Publikum 19 Kämpfe im Muay Thai, 11 Kämpfe im K1 Kickboxen und zahlreiche Sparringsduelle bei den Kindern präsentieren.

Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Muay Thai wurde die traditionelle Kampf- und Wai Kru Musik nicht vom Band, sondern Live gespielt. Simon Meier, Muay Thai Trainer und Profimusiker war im Winter 2024 einen Monat lang in Bangkok, um die traditionellen Instrumente der Muay Thai Musik zu studieren, die parallel zu den Kämpfen gespielt wird. Das hat diesen Fight Day zu einem besonderen Event für alle Muay Thai Enthusiasten gemacht.

Insgesamt 24 Clubs und Vereine hatten ihre Sportlerinnen und Sportler gemeldet und zeigten in zwei Ringen spannende Kämpfe auf hohem technischem Niveau. 11 Kämpferinnen und Kämpfer der Thai-Bombs Mannheim waren am Start. Am Ende eines langen Kampftages konnten die Thai-Bombs acht Siege und drei Niederlagen für sich verbuchen. Eine starke Leistung, zumal der Großteil der Sportlerinnen und Sportler zum ersten Mal im Ring stand. Highlights waren die Kämpfe von Lea Straub (Thai-Bombs Mannheim -67 Kg), die in ihrem ersten Kampf einen Abbruchsieg für sich verbuchen konnte und der Kampf von Dolf von Wietersheim (Thai-Bombs Mannheim 75 Kg) gegen Jonas Wind vom Tops Gym Offenbach, die einen Muay Thai Kampf auf Profiniveau ablieferten.

Veranstalter Michael Damboer zeigte sich am Ende des Tages hochzufrieden mit dem Fight Day Mannheim: „spannende Kämpfe, ein tolles Publikum was will man mehr. Beeindruckend war für mich das hohe technische und kämpferische Niveau in allen Klassen, insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen. Das wir in Zukunft die Muay Thai Kämpfe mit Livemusik begleiten und diesen traditionellen und kulturell wichtigen Teil des Muay Thai authentisch anbieten können, hat mich besonders gefreut. Auch auf der Fight Night Mannheim am 15. November werden wir diesen Aspekt unserer traditionellen Kampfkunst präsentieren.

Quelle/Fotos: Thai-Bombs Mannheim e.V.