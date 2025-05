Mannheim – Alles was gesund hält – 4. Schönauer Gesundheitswoche vom 12. bis 16. Mai

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -„Gemeinsam.Gerne.Gesund.” heißt es wieder bei der 4. Schönauer Gesundheitswoche vom 12. bis 16. Mai 2025. Dann können interessierte Bürger*innen an verschiedenen Anlaufstellen im Quartier Mitmachangebote, Vorträge und Infoveranstaltungen nutzen, die Bewegung, Ernährung und psychische Gesundheit in den Mittelpunkt stellen.

Den Startschuss für die Gesundheitswoche gibt Dr. Peter Schäfer, Leiter des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt, am Montag, 12. Mai, um 10 Uhr im Gesundheitscafé, Bromberger Baumgang 12. In den folgenden Tagen können die Besucher*innen aus einer Vielzahl an Angeboten wählen: Eine umfangreiche Buchausstellung in der Stadtteilbibliothek, Lötzener Weg 2-4, bietet ab dem 12. Mai, 13 Uhr, beispielsweise Wissenswertes zum Thema Gesundheit. Bei einem Spielenachmittag für Erwachsene können diese mit Brettspielen am 13. Mai 2025, 14 bis 16 Uhr, im Caritas Mietertreff, Karlsberger Weg 11, auf unterhaltsame Weise ihr Gedächtnis trainieren. Am Info-Stand Gesundheit am Mittwoch, 14. Mai, 9 bis 14 Uhr, auf dem Lena-Maurer-Platz werden SOS-Dosen verteilt und Saisongemüse sowie Obst zubereitet. Zudem gibt es Informationen zu Stadtteil-Veranstaltungen, zum Seniorennetzwerk und weiteren Angeboten. Am Donnerstag, 15. Mai, 9 bis 12 Uhr, können Familien mit Kindern bis 3 Jahre oder mit chronisch kranken Kindern in der offenen Sprechstunde mit der Kinderkrankenschwester Silke Voges im Gesundheitscafé, Bromberger Baumgang 12, ihre Fragen besprechen.

Die Schönauer Gesundheitswoche wird gemeinsam vom Quartierbüro Schönau des Caritasverbands Mannheim e.V., der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (Fakultät III) und dem Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim veranstaltet. Sie wird zudem von zahlreichen Akteur*innen und Institutionen aus dem Stadtteil und der gesamten Stadt unterstützt. Gemeinsames Ziel der Veranstaltenden ist es, allen Stadtteilbewohner*innen gesundheitsfördernde Angebote und Informationen zur Verfügung zu stellen und ihnen Kontakte zu vermitteln, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden fördern.

Eine Übersicht über die Programme und Angebote ist unter www.mannheim.de/gesundheitscafe zu finden. Zudem werden ausgedruckte Programmflyer an zentralen Stellen des Stadtteils ausgelegt, beispielsweise im Caritas Quartierbüro in der Königsberger Allee 150 sowie im Gesundheitscafé.

Quelle: Stadt Mannheim