Ludwigshafen – Kanalbauarbeiten in der Orangeriestraße und Schloßgasse starten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Montag, 12. Mai 2025, beginnen in Oggersheim in der Oran-geriestraße und Schloßgasse umfangreiche Kanalerneuerungs-arbeiten. Die angesetzte Bauzeit beträgt fünfzehn Monate und das Bauende ist Ende Juli 2026 vorgesehen. Während der Bauzeit ist die Orangeriestraße abschnittsweise voll gesperrt. Die Baumaßnahme wird in mehreren Teilabschnitten umgesetzt, sodass es in den jeweiligen Bauabschnitten zu Verkehrs-einschränkungen kommt. Über konkrete Umleitungen, Sperrungen und Parkregelungen werden die betroffenen Anwohner*innen gesondert informiert. Ziel ist es, den Zugang zu den Häusern weiterhin weitgehend zu gewährleisten und die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Für weitere Informationen steht beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung und Straßen-unterhalt, Stephan Stoller unter der Telefonnummer 0621 504-6827 sowie per E-Mail unter der Adresse stephan.stoller@ludwigshafen.de als Ansprechpartner zur Verfügung.

Quelle: Stadt Ludwigshafen