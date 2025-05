Ludwigshafen – Jetzt droht Sonnenbrandgefahr auch für Ihre Augen – Sonnenbrillen helfen!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit und der damit verbundenen intensiveren Sonnenstrahlung steigt auch für die Augen die Sonnenbrandgefahr. Was vielen nicht bekannt ist und allenfalls für einen Mythos gehalten wird: Auch Augen können Sonnenbrand bekommen.

Dieser kann in vielen Fällen zu Schäden an Hornhaut und Bindehaut – die quasi als Windschutzscheibe des Auges fungieren – führen, was sehr schmerzhaft ist. Möglich sind aber auch langfristige irreversible Schäden an der Netzhaut, der “Leinwand” im Augeninneren. Dafür muss man nicht unbedingt zu lange in der Sonne liegen. Auch durch den ganz normalen Aufenthalt im Freien können die Augen ohne geeigneten Schutz durch eine Sonnenbrille eine zu hohe Dosis an UV-Strahlen abbekommen.

“Die ersten schönen Sonnentage sind da und man hält sich wieder gerne mehr im Freien auf. Dabei vergessen viele, generell an Sonnenschutz zu denken, und den meisten Menschen ist überhaupt nicht bewusst, dass auch Augen Sonnenbrand bekommen können und unbedingt geschützt werden müssen. Die meisten denken bei Sonnenbrillen nur an ein hübsches, modisches Accessoire und vernachlässigen die Wichtigkeit, durch entsprechende Qualität der Gläser ihre Augen wirksam zu schützen”, erklärt Herr Adam vom Augenoptikfachgeschäft Ludwigshafen Friesenheim.

“Dazu kommt, dass viele Menschen erst zur Sonnenbrille greifen, wenn sie ihre Augen schon spürbar zusammenkneifen müssen”, führt Matthias Adam weiter aus. “Dann ist es jedoch meistens schon zu spät.” Man kann sich gut merken, ab wann es bereits angezeigt ist, eine Sonnenbrille zu tragen (siehe Grafik). Dazu orientiert man sich am Schatten, den die Sonne wirft. Ist dieser kleiner als die eigene Körpergröße, liegt eine intensive Sonneneinstrahlung vor, vor der die Augen unbedingt geschützt werden müssen. Ist der Schatten größer als man selbst, ist die Sonnenstrahlung weniger intensiv. Aber auch in diesem Fall, und vor allem am Wasser und für Kinder, ist es ratsam, eine Sonnenbrille in guter Qualität zu tragen.

Diese muss gar nicht so teuer sein, wie viele denken. “Heute gibt es für jeden Geschmack Möglichkeiten, seine Augen wirksam zu schützen. Seien es Sonnenclips, modische Sonnenbrillen, spezielle Sportbrillen oder Brillengläser, die bei steigender Sonneneinstrahlung von selbst dunkler werden”, rät Matthias Adam. Deutlicher kann der Appell des Fachmanns kaum ausfallen, an den Sonnenschutz der Augen zu denken. Gehört es doch zur allgemeinen Lebensqualität bis ins Alter, vor allem die volle Funktionalität unseres wichtigsten Sinnesorgans zu erhalten.

