Ludwigshafen – Internationaler Museumstag am 18. Mai – Aktionen in Wilhelm-Hack-Museum und in den Stadtteilmuseen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 18. Mai 2025, wird der Internationale Museumstag gefeiert. Ziel des Tages ist es, weltweit auf die gesellschaftliche Rolle der Museen aufmerksam zu machen. Das Wilhelm-Hack-Museum, das Schillerhaus in Oggersheim und das Karl-Otto-Braun-Museum in Oppau bieten an dem bundesweiten Aktionstag ein spannendes und kostenloses Programm an. Im Wilhelm-Hack-Museum startet um 11 Uhr am Museumseingang ein zweistündiger geführter Rundgang unter dem Motto “Kunst am Weg” zu den MURALU-Wandgemälden und Stadtimpulsen in der Innenstadt. Das Museumsatelier bietet von 14 bis 16 Uhr einen Workshop für Groß und Klein rund um das Werk des Künstlers Joan Miró an. Treffpunkt ist im Foyer des Museums. Zwei Termine gibt es im hack-museumsgARTen auf dem Hans-Klüber-Platz: Hennamalerei von 15 bis 17 Uhr und das Garten-Café und eine Pflanzentauschbörse von 15 bis 18 Uhr.

Das Schillerhaus in Oggersheim, Schillerstraße 6, ist am Internationalen Museumstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Heimatkundliche Arbeitskreis Oggersheim lädt um 11.30 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr zu Führungen durch die Ausstellung “Fabrikarbeit in Oggersheim – eine sozialhistorische Zeitreise” an. Die Führungen dauern jeweils rund 45 Minuten. Führungen durch die Dauerausstellung Friedrich Schiller sind auf Nachfrage möglich. Absprachen können per E-Mail an HAKO@schiller-in-oggersheim.de getroffen werden.

Das Karl-Otto-Braun-Museum in Oppau, Edigheimer Straße 26, ist am Internationalen Museumstag von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Von 14 bis 16 Uhr gibt es in Kooperation mit dem Stadtmuseum verschiedene Angebote für Kinder rund um das Thema Pflanzen, von Pflanzendrucken über Blumenpressen, Kresse-Säen, Jahreszeitenposter mit Obstmotiven gestalten bis Blütenkränze flechten. Die Materialien werden gestellt. Erwachsene können sich neben der Dauerausstellung zur Ortsgeschichte Oppaus, Edigheims und der Pfingstweide auch die aktuelle Sonderausstellung “Mauerblümchen – die verkannten Sieger”, mit großformatigen Fotografien des Biologen Dr. Friedrich Kögel ansehen.

Quelle:

Stadt Ludwigshafen