Ludwigshafen – Heimat jenseits von Rechtsaußen – Vortrag an der VHS

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für viele Menschen ist der Begriff “Heimat” mit positiven Emotionen verbunden, ein Ort, an dem man sich vertraut und zuhause fühlt und zu dem man sich zurücksehnt, wenn man ihn verlassen musste. Aber “Heimat”, die bewahrt und gegen fremde Einflüsse von außen geschützt werden muss, ist auch Gegenstand von Debatten rechter Gruppierungen. Hieraus resultieren Fragen der persönlichen Positionierung und ob man den Begriff der “Heimat” auch jenseits von “Rechtsaußen” noch ungezwungen verwenden kann. Andreas Kreiner-Wolf, stellvertretender Leiter der Fridtjof-Nansen-Akademie in Ingelheim am Rhein, beleuchtet im Vortrag “Heimat jenseits von Rechtsaußen” am Mittwoch, 14. Mai 2025, um 18 Uhr an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen unterschiedliche Perspektiven auf den spannungsreichen Begriff und lädt im Anschluss zur Diskussion. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Nummer 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen