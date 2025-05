Ludwigshafen – Haus der Diakonie Ludwigshafen – Frauen und Familien gut beraten

Ludwigshafen/Metropolrgion Rhein-Neckar. Das Haus der Diakonie in Ludwigshafen befindet sich seit Ende letzten Jahres am neuen Standort in der Turmstraße 10 in Ludwigshafen West. In den neuen Räumlichkeiten vereint das Diakonische Werk Pfalz eine Vielzahl an Beratungsangeboten unter einem Dach. Insbesondere Frauen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden – sei es durch eine ungeplante Schwangerschaft, einen Schwangerschaftskonflikt oder durch Gewalt im nahen sozialen Umfeld, finden kompetente und vertrauensvolle Unterstützung am Standort in Ludwigshafen. Ratsuchende Schwangere und auf Wunsch auch deren Angehörige erhalten im Haus der Diakonie professionelle Unterstützung durch die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung. Gerade zu Beginn der Familiengründung stellen sich vielfältige Fragen und Unsicherheiten, die in der Beratungsstelle vertraulich besprochen werden können. So beraten die Fachkräfte etwa zu finanziellen und sozialen Unterstützungsmöglichkeiten, zur Vereinbarkeit von Kind und Beruf oder auch dann, wenn Zweifel und Sorgen über die Fortführung der Schwangerschaft bestehen. Hervorzuheben ist am Standort Ludwigshafen das Beratungsangebot zur „vertraulichen Geburt“. Ziel ist es, Frauen eine medizinisch sichere Entbindung und einen geschützten Weg zur Abgabe des Kindes zu ermöglichen – ohne Angst der Stigmatisierung oder strafrechtlicher Konsequenzen. Im Haus der Diakonie Ludwigshafen stehen für diesen Fall speziell geschulte Kolleginnen den betroffenen Frauen zur Seite. Die Schwangerschaftsberatung ist zuständig für Frauen aus Ludwigshafen und Altrip, die Schwangerschaftskonfliktberatung ist ein Angebot für alle Frauen unabhängig vom Wohnort.

Ergänzend dazu unterhält das Diakonische Werk in der Turmstraße auch eine Anlaufstelle für Frauen, die von Gewalt im engen sozialen Umfeld betroffen sind. Sollten zudem Kinder von der häuslichen Krisensituation betroffen sein, bieten die Fachkräfte der Kinderinterventionsstelle eine psychosoziale Begleitung an. Komplettiert wird das Beratungsangebot durch das im Haus der Diakonie integrierte Mehrgenerationenhaus, das unter anderem eine Kleiderkammer betreibt. Dort können gut erhaltene Kleidungsstücke für Babys und Kindern gegen einen kleinen Betrag erworben werden – ein Angebot, das besonders junge Familien entlastet.

Gebündelte Beratungskompetenz

„Mit dem neuen Haus der Diakonie in der Turmstraße bieten wir einen Ort, an dem Frauen und Familien in schwierigen Lebenslagen umfassend, sensibel und fachlich fundiert beraten werden und Hilfe erfahren“, sagt Agim Kaptelli, Vorstand für Soziales und Freiwilligendienste im Diakonischen Werk Pfalz. „Durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen entstehen kurze Wege, so dass wir mit Unterstützung unserer weiteren Beratungsangebote auch in komplexen Krisensituationen effektive Hilfe ermöglichen können“. Neben den speziellen Beratungsangeboten für Schwangere, Frauen und deren Kinder finden sich im Haus auch weitere diakonische Beratungsdienste wie die allgemeine Sozial- und Lebensberatung, die Suchtberatung, die suchtspezifische Schuldnerberatung sowie die Migrationsberatung. Der neue Standort bietet neben modernen, barrierefreien Räumlichkeiten die Möglichkeit, Beratungsleistungen enger zu verzahnen und gemeinsam im Team noch besser auf individuelle Bedürfnisse einzugehen.

Das Beratungsangebot steht Ratsuchenden kostenfrei zur Verfügung. Eine vorherige Terminvereinbarung ist notwendig:

Quelle: Haus der Diakonie Ludwigshafen