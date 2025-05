Ludwigshafen – Fahrrad aus Keller gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Mittwoch (01.05.2025, 11:00 Uhr) bis Sonntag (04.05.2025, 19:00 Uhr) stahlen unbekannte Täter aus dem Fahrradkeller eines Wohnhauses in der Kanalstraße (zwischen Blücher und Schanzstraße) ein Damenfahrrad. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kanalstraße in Ludwigshafen gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz