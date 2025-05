Ludwigshafen – Europatag: Stadt setzt Zeichen der Verbundenheit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Jahr setzt die Stadt Ludwigshafen am Rhein zum Europatag ein sichtbares Zeichen für Frieden, Einheit und Solidarität in Europa. Anlässlich des Gedenktages am 9. Mai werden die Dienstgebäude der Stadt – darunter das Stadthaus Nord, das Büro der Oberbürgermeisterin sowie das Baudezernat in der Jaegerstraße – am Abend des 8. und 9. Mai in den Farben Europas, Blau und Gelb, illuminiert. Zudem wird vor den städtischen Gebäuden die Europaflagge gehisst. Der Europatag erinnert an die sogenannte Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950, in der der damalige französische Außenminister Robert Schuman die Idee einer neuen politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Europa vorstellte – ein historischer Schritt, der den Grundstein für die heutige Europäische Union legte. “Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn je, uns an die gemeinsamen europäischen Werte zu erinnern”, betont Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. “Europa steht für Frieden, für Zusammenhalt und für das Versprechen, Konflikte nicht mit Waffen, sondern im Dialog zu lösen. Als Stadtgesellschaft wollen wir dieses Versprechen sichtbar machen.”

Quelle: Stadt Ludwigshafen