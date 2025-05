Kandel – Einbruch in Gebäude

Kandel/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Sonntag, den 04.05.2025, kam es im Zeitraum zwischen 20:00 und 08:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus in der Hauptstraße in Kandel. Hierbei wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam das Schloss der Hauseingangstür geöffnet, wodurch der Zutritt gelang. In dem Gebäude, in welchem sich unter anderem auch Geschäftsräume einer örtlich ansässigen Fahrschule befinden, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Diebesgut erlangt. Die Schadenshöhe an den beschädigten Türen wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein