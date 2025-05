Heidelberg – Verkehrseinschränkungen ab 12. Mai wegen – Gleispflege in Kurfürsten-Anlage und Ringstraße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) führt ab Montag, 12. Mai 2025, an insgesamt zwei Werktagen notwendige Pflegearbeiten an den Rasengleisen in der Kurfürsten-Anlage und der Ringstraße durch. Die Maßnahmen dienen der Sicherheit und dem Erhalt der städtischen Infrastruktur. Der Ausführungszeitraum reicht jeweils bis Mittwoch, 21. Mai 2025. Die konkreten Ausführungstage werden kurzfristig festgelegt, um die Arbeiten bestmöglich an die Wetterbedingungen anzupassen.

Um die Auswirkungen für Verkehrsteilnehmende möglichst gering zu halten, erfolgen die Arbeiten jeweils in der verkehrsarmen Zeit zwischen 9 und 15 Uhr.

Verkehrsführung während der Maßnahmen

An beiden Standorten kommt es an zwei Werktagen zu vorübergehenden Verkehrseinschränkungen: Für die Durchführung der Mäharbeiten muss jeweils eine Fahrspur gesperrt werden. Eine Umleitung ist in beiden Fällen nicht erforderlich – der Verkehr kann jeweils auf der verbleibenden Spur weiterfließen.

• In der Kurfürsten-Anlage betrifft die Sperrung die innere Fahrspur in beiden Fahrtrichtungen zwischen Hauptbahnhof und Römerkreis/Römerstraße.

• In der Ringstraße ist die jeweils innere Spur stadteinwärts oder stadtauswärts betroffen – je nach Baufortschritt. Im Bereich der Lessingstraße erfolgt die Sperrung stadteinwärts im Zusammenhang mit den Arbeiten an der Montpellierbrücke.

Aktuelle Informationen zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet finden sich jederzeit online auf der Baustellenkarte der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg