Heidelberg – Urheberrecht und Nutzungsrechte – Seminar für Kreativschaffende am Donnerstag, 15. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) veranstaltet am Donnerstag, 15. Mai 2025, in Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg ein Seminar zum Thema Urheberrecht und Nutzungsrechte im Rahmen ihres diesjährigen Akademie-Programms. In dem Seminar werden neben einer allgemeinen Einführung in das Urheberrecht unterschiedliche Fallkonstellationen aufgegriffen, die für die Kultur- und Kreativwirtschaft von praktischer Relevanz sind. Angesprochen wird außerdem die aktuelle rechtliche Einordnung im Einsatz von KI.

Das Seminar findet am 15. Mai 2025 von 9.30 bis 13.30 Uhr in der B-Fabrik, Bergheimer Straße 104, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer (ermäßigt 55 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer). Die MFG-Akademie unterstützt Kultur- und Kreativschaffende dabei, sich gezielt weiterzubilden und zu vernetzen. Die Angebote sind auf Kreative, Selbstständige, Gründerinnen und Gründer sowie Kleinunternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft zugeschnitten. In Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft werden regelmäßig Seminare in Heidelberg angeboten.

Über die Referentin

Die Referentin Bettina Backes ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Informationstechnologierecht in der international agierenden Wirtschaftskanzlei Haver & Mailander Rechtsanwälte Partnerschaft mbB. Sie konzentriert sich auf die Beratung und Vertretung von Mandanten im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes (Intellectual Property – IP), des Medienrechts, des Datenschutzrechts und IT-Rechts.

Weitere Infos und Anmeldung zum Seminar im Internet unter kreativ.mfg.de/veranstaltungen/detailseite/2103-urheberrecht-und-nutzungsrechte/.

Quelle: Stadt Heidelberg