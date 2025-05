Heidelberg – Tanz-Showing im Choreographischen Centrum: DEKAdance von Lucyna Zwolinska – Eintritt frei!

Heidelberg / Metropolregion Rheion-Neckar – Am Samstag, den 17. Mai 2025 um 19 Uhr präsentiert die aktuelle Residenzkünstlerin am CC Heidelberg Lucyna Zwolinska mit ihren künstlerischen Partner*innen Luiza Braz Batista und Paul Hess Einblicke in ihre Probenarbeit mit anschließendem Gespräch.

Der Titel ist ein französisch-deutsch-englisches Kunstwort, das spielerisch und anspielungsreich den kulturpessimistischen Begriff Dekadenz mit der Welt des Tanzes verbindet: Dekadenz, von lat. „cadere“ (fallen), bezeichnet einen schrittweisen moralischen, kulturellen und sozialen Niedergang. Für die verfeinerte Lebensart einer Wohlstandsgesellschaft ist Dekadenz eine Bedrohung, aber gleichzeitig eine faszinierende Herausforderung und ein vielschichtiges Spielfeld, auf dem Werte, soziale Beziehungen, Lebensstile und Prioritäten neu bewertet werden.

Mit ihrem elaborierten zeitgenössischen Tanz erkunden Lucyna Zwolinska, Luiza Braz Batista und Paul Hess den zunehmenden Druck, unter dem Individualität, Freiheit und Glücksstreben verkümmern und statt dessen sofortige Befriedigung von Bedürfnissen und flüchtige Vergnügen ihren Platz einnehmen.

Dabei fokussieren sie auf unsere Wahrnehmung von Zeit und das menschliche Bedürfnis, Vergänglichkeit und die Zerbrechlichkeit des Moments zu erfahren und mit Sinn zu füllen. Mit Witz, pointierten Bildern und berührenden Szenen bringen sie Konsumismus, inhaltslose Ablenkung und soziale Entfremdung auf die Bühne und entwickeln dabei neue Ausdrucksformen für persönliches Wohlbefinden und zwischenmenschliche Authentizität.

Lucyna Zwolinska studierte Tanz an der Ballettschule Bytom und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main und tanzte unter anderem bei Ballett Augsburg, beim Ballett des Saarländischen Staatstheaters Saarbrücken sowie in der Tanzcompagnie Susanne Linke am Theater Trier. Seit 2011 schafft sie eigene Choreographien, für die sie regelmäßig renommierte Auszeichnungen und Förderungen sowie Aufträge beispielsweise vom Stuttgarter Ballett erhält.

Das Choreographische Centrum Heidelberg ist ein Projekt der TANZAllianz, der seit 2013 bestehenden, bundesweit einmaligen und viel beachteten Kooperation zwischen dem UnterwegsTheater Heidelberg und dem Stadttheater Heidelberg. Das zweite gemeinsame Projekt ist die Tanzbiennale, die vom 1. bis 9. Februar mit internationalen Gastspielen und umfassendem Rahmenprogramm ein großes Tanzpublikum in die HebelHalle und das Stadttheater brachte.

DEKAdance von Lucyna Zwolinska

Work-in-progress Showing und Kunstgespräch

Samstag, den 17. Mai 2025, 19 Uhr, Choreographisches Centrum Heidelberg

Eintritt frei!

Mit:

Künstlerische Leitung, Konzept: Lucyna Zwolinska

Choreographie und Tanz: Lucyna Zwolinska, Luiza Braz Batista und Paul Hess

Weitere Informationen unter www.unterwegstheater.de

Quelle: UnterwegsTheater Heidelberg