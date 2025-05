Heidelberg – Modernisierung der DLRG-Rettungswache an der Neckarwiese – Mobiler Sanitätswagen ergänzt Ausstattung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg investiert in die Sicherheit an der Neckarwiese: Die in die Jahre gekommene Rettungswache der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) an der Uferstraße 17 wurde seit Herbst 2024 umfassend saniert. Die Baumaßnahmen verbessern die Bedingungen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vor Ort erheblich. Ergänzt wird die Wache durch einen mobilen Sanitätswagen, der insbesondere während der Badesaison zusätzliche Flexibilität schafft.

Preiswerte, flexible Lösung: Mobiler Sanitätswagen

Da ein fester Anbau an die bestehende Rettungswache baulich nicht umsetzbar war, fiel die Wahl auf einen mobilen Sanitätswagen. Der Wagen enthält eine Minimalausstattung zur Leistung von Erster Hilfe als Ergänzung zu den beengten Raumverhältnissen im Bestandsgebäude. Der Wagen ist optisch an einen historischen Wattwagen angelehnt und kann als Anhänger auch zu anderen Einsatzorten transportiert werden. Der mobile Wagen kommt nur von Frühjahr bis Herbst zum Einsatz, wenn die Nutzung der Rettungswache am intensivsten ist.

Sanierung notwendig für zeitgemäße Bedingungen

Die Planung und bauliche Betreuung des DLRG-Rettungswachen-Gebäudes erfolgte durch das städtische Hochbauamt. Um den räumlichen und funktionalen Anforderungen gerecht zu werden, wurden in Zusammenarbeit mit der DLRG die folgenden Maßnahmen umgesetzt:

• Umbau von WC und Duschen im Untergeschoss

• Installation eines Außenstromanschlusses zur Erweiterung des Bestandsgebäudes mittels eines mobilen Wagens

• Anpassungen im Küchenbereich

• Anbringung einer Trennwand am Treppenaufgang

• Erneuerung der Außenmarkise

Zudem wurden Spinde installiert, um Platz für die Wertsachen der Ehrenamtlichen zu schaffen. Die Sanierungskosten betrugen rund 50.000 Euro. Für die Erweiterung durch den mobilen Wagen sind weitere Mittel im Doppelhaushalt 2025/26 vorgesehen in Höhe von 93.000 Euro.

Volle Einsatzfähigkeit trotz Umbau gesichert

Sämtliche rettungsdienstlichen Leistungen der DLRG – von der Lagerung von Material über die Versorgung von Patienten bis hin zur Koordination von Einsätzen – bleiben auch zukünftig gewährleistet. Die Kombination aus modernisiertem Gebäude und mobilem Wagen stellt sicher, dass die Ehrenamtlichen der DLRG Heidelberg auch weiterhin schnell und professionell auf Wasserrettungseinsätze reagieren können.

DLRG-Stadtgruppe Heidelberg

Die DLRG-Stadtgruppe Heidelberg ist ganzjährlich rund um die Uhr für Wasserrettungseinsätze in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis einsatzklar. Das Einsatzgebiet umfasst circa 130 Wassergefahrenstellen, zu denen über 60 Stromkilometer Neckar und circa 30 Stromkilometer Rhein zu zählen sind. Der Einsatzgruppe stehen drei Einsatzfahrzeuge und vier Boote zur Verfügung. Zwei Einsatzboote liegen ständig im Heidelberger Sportboothafen im Wasser. Ein weiteres Einsatzboot befindet sich in den Sommermonaten im Sportboothafen Schlierbach, um den Bereich zwischen Heidelberg und Neckargemünd abzudecken, ohne schleusen zu müssen.

Aktuell bilden 20 ehrenamtliche Einsatztaucher, Bootsführer und Strömungsretter die

Einsatzgruppe und sorgen mit dem Team der Wachgänger für die Sicherheit im und auf dem Neckar. In Heidelberg rückt die Einsatzgruppe der DLRG gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr zu sämtlichen Wasserrettungseinsätzen aus. Interessierte an der Arbeit der DLRG, die auf Nachwuchskräfte und ehrenamtliche Unterstützer angewiesen ist, finden weitere Informationen im Internet unter heidelberg.dlrg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg