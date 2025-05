Heidelberg – Mehrere Gartenparzellen aufgebrochen – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag durchsuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen BMW, der im P+R-Parkhaus am Bahnhof Wiesloch-Walldorf geparkt war. Einem Zeugen fiel gegen 00:45 Uhr ein Mann auf, der augenscheinlich in dem Auto nach Wertgegenständen suchte. Als der Zeuge den Verdächtigen ansprach, rannte dieser über die Brücke in Richtung Walldorf ... Mehr lesen »