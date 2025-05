Heidelberg-Bahnstadt: Gelbe Leitern erhöhen Sichtbarkeit von Geschäften und Gastronomie – Stadtteilmanagerin Claudia Bitti stellte erstes Projekt vor – Ansprechpartnerin für Handel in 14 Stadtteilen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit Jahresbeginn hat die Stadt Heidelberg beim Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft eine Stadtteilmanagerin: Claudia Bitti. Sie sorgt dafür, dass die Einzelhändler und Gastronomen in den Heidelberger Stadtteilen unterstützt werden und ihre Belange Gehör finden. Zunächst liegt ein besonderer Fokus auf den Stadtteilen Ziegelhausen und Bahnstadt, da die Händlerinnen und Händler dort bereits gut vernetzt sind und um Unterstützung gebeten haben. In Ziegelhausen ist die Umgestaltung der Kleingemünder Straße geplant, bei der die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler eingebunden werden sollen. In der Bahnstadt wünschen sich die Geschäfte mehr Sichtbarkeit. Bei einem Pressetermin in der Bahnstadt am 30. April 2025 hat Claudia Bitti ihr erstes größeres Projekt vorgestellt: die Gelben Leitern.

„Die Händlerinnen und Händler in der Bahnstadt fühlen sich nicht sichtbar, unter anderem weil es keine zentrale Einkaufsstraße gibt und die Geschäfte über das Viertel verteilt sind. Die Gelben Leitern sind ein schöner Blickfang für die Kundschaft und symbolisieren ein gemeinsames Voranschreiten sowie das Überwinden von Hindernissen“, sagt Stadtteilmanagerin Claudia Bitti, die betont: „Ich freue mich, wenn Händler und Gastronomen auf mich zukommen und Lust haben, gemeinsam etwas zu gestalten und pragmatisch nach Lösungen zu suchen – unabhängig vom Stadtteil.“ Claudia Bitti ist seit Januar als Stadtteilmanagerin Ansprechpartnerin für Händler und Gastronomen in allen Stadtteilen – mit Ausnahme der Altstadt, für die seit vielen Jahren bereits Iris Schiller als Ansprechpartnerin bei der Wirtschaftsförderung zur Verfügung steht.

Rund 20 Händler und Gastronomen aus der Bahnstadt stellen die Gelben Leitern an jedem Öffnungstag im Jahr vor dem Eingang ihres Geschäfts oder ihres Gastronomiebetriebs auf. Sie können sie individuell dekorieren, um Kunden anzulocken. Erfunden wurden die Leitern von Ralf Elfers in Lüneburg während der Corona-Zeit, um dort die Sichtbarkeit des Einzelhandels und der Kultur zu erhöhen. In Heidelberg wurden sie Mitte April 2025 von den Händlerinnen und Händlern in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen der Werkstattschule Heidelberg gefertigt. Mehr Infos zum Projekt gibt es online unter www.vielmehr.heidelberg.de/gelbe-leitern. Interessierte Betriebe der Bahnstadt, die teilnehmen möchten, sowie Gewerbetreibende aus anderen Stadtteilen (außer der Altstadt) erreichen Claudia Bitti per E-Mail an claudia.bitti@heidelberg.de.

Petra Berschin, Inhaberin der Buchhandlung Bücherglück, betonte: „Die Gelben Leitern bieten uns die Möglichkeit, mit verschiedenen Aktionen immer wieder auf unsere Angebote aufmerksam zu machen. Wir freuen uns auf die Umsetzung.“

Stadtteilmanagerin Claudia Bitti

Claudia Bitti kommt ursprünglich aus Lüneburg und war bereits an verschiedenen Standorten im Bereich Tourismus und Marketing tätig. Zuletzt lebte sie in Bremerhaven, wo sie das Bundesförderprogramm „Lebenswerte Innenstädte“ verantwortete und als City-Managerin tätig war. Seit ihrem Dienstbeginn in Heidelberg Anfang 2025 hat sie bereits mit den Inhaberinnen und Inhabern von rund 100 Geschäften in unterschiedlichen Heidelberger Stadtteilen gesprochen.

750 Unternehmen bei „Vielmehr Heidelberg“

Auf dem Online-Portal www.vielmehr.heidelberg.de lassen sich lokale Geschäfte, Gastronomie und Freizeitangebote gezielt nach Stadtteil recherchieren. Rund 750 Heidelberger Unternehmen haben sich bereits mit einem Profil registriert und zeigen, was sie anbieten. Rund 120 sind mit eigenem Online-Shop vertreten. Entwickelt wurde die Plattform vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit Heidelberg Marketing, Heidelberg Congress und dem Citymarketingverein Pro Heidelberg. Aktuelles gibt es auf Instagram unter www.instagram.com/vielmehr.heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg