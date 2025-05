Heidelberg – Ausbildungsberufe hautnah erfahren – Tag der offenen Tür – Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg lädt am Standort in Heidelberg-Rohrbach ein

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. „Finde heraus, was in dir steckt!“ Unter diesem Motto lädt das Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg am Standort Heidelberg für Dienstag, 13. Mai, zu einem Tag der offenen Tür ein. Besucherinnen und Besucher können die BBW-Ausbildungsberufe an Mitmachstationen hautnah erfahren. Bei Vorführungen und kreativen Workshops lassen sich die spannenden Seiten von Ausbildung und Beruf kennenlernen. Führungen geben Einblicke in Ausbildung, Fachbereiche und Internat. Dazu gibt es viele Informationen zu Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Eine Tombola mit Überraschungen ist ebenfalls im Angebot. Und für gemütliche Pausen steht ein Kaffee- und Kuchenverkauf bereit. Das Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg gehört zur Johannes-Diakonie und macht Ausbildungsangebote in rund 30 Berufen für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf. Am Standort Heidelberg ist das BBW mit den Fachbereichen Friseur/in, Lagerlogistik, Fahrradmontage und Küchen-Möbel-Umzugsservice vertreten. Der Standort befindet sich im Stadtteil Rohrbach-Süd, Im Breitspiel 8. Der Tag der offenen Tür beginnt um 9 Uhr und endet gegen 15 Uhr.

Quelle: Foto: Christine Pfeiffenberger