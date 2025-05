Haßloch – Seniorin mit Schockanruf um mehrere Tausend Euro betrogen

Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen Schockanruf von Betrügern erhielt am späten Freitagabend (02.05.2025) gegen 23:00 Uhr eine Seniorin aus Haßloch. Die weinende Anruferin übergab das Telefonat nach kurzer Zeit an einen vermeintlichen Stationsarzt im Krankenhaus. Dieser erklärte in akzentfreiem Hochdeutsch, dass der Sohn der Senioren angeblich einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Mann zu Tode gekommen und ein Kleinkind schwer verletzt worden sei. Um die Verhaftung ihres Sohnes abzuwenden müsse die Seniorin einen größeren Betrag bezahlen. Gegen 23:50 Uhr erschien eine vermeintliche Botin des Amtsgerichts Neustadt bei der Seniorin zu Hause in der Gänsfüßerstraße und holte, wie am Telefon vereinbart, Bargeld und Wertgegenstände ab.

Die Abholerin war mittleren Alters, ca. 1,60 m groß, hatte braune, zu einem Zopf gebundene Haare und trug einen knielangen dunklen Rock.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324 9330 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de

Unsere Tipps!

– Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und

Wertgegenständen am Telefon herauszugeben!

– Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals am

Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über

ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen

zu geben!

– Die Polizei schickt auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in

“Verwahrung” zu nehmen!

– Bleiben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen!

– Geben Sie niemals fremden Menschen, die sich zum Beispiel als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder

Geldinstituten ausgeben, ihre Wertsachen zur Verwahrung mit!

– Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf!

Nur so werden Sie Betrüger los.

– Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz