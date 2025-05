Buchen – Maibaum stürzt auf geparkten Pkw

Ludwigshafen/Metropolrgion Rhein-Neckar. Das Haus der Diakonie in Ludwigshafen befindet sich seit Ende letzten Jahres am neuen Standort in der Turmstraße 10 in Ludwigshafen West. In den neuen Räumlichkeiten vereint das Diakonische Werk Pfalz eine Vielzahl an Beratungsangeboten unter einem Dach. Insbesondere Frauen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden – sei es durch eine ungeplante Schwangerschaft, ... Mehr lesen »