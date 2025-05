Speyer – BRAZZELTAG 2025: Technikfestival mit Vollgas – Dragster, Stunts und ein Muttertag der besonderen Art

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 10. und 11. Mai 2025, jeweils von 10 bis 18 Uhr, ist es wieder so weit:

Das Technik Museum Speyer veranstaltet den BRAZZELTAG – ein einzigartiges

Technikfestival für große und kleine PS-Fans.

Mit eindrucksvollen Fahrzeugen,

spektakulären Shows und einem vielfältigen Mitmachprogramm verspricht das

Event auch in diesem Jahr ein unvergessliches Erlebnis zu werden. 2025 steht

ganz im Zeichen der Dragster-Power, gekrönt von einem besonderen Finale am

Muttertag. Weitere Informationen und Tickets sind unter www.brazzeltag.de

erhältlich.

Dragster, Donnerhall und dröhnendes Finale

Im Fokus des diesjährigen Programms stehen die Highlights der Dragster-Szene: Der bekannte

Schoolbus-Dragster von Gerd Habermann ist zurück in Speyer – inklusive beeindruckender

Feuer- und Soundkulisse. Ebenfalls mit Spannung erwartet: das Comeback von Dragster Mary,

einer wahren Kultfigur der Szene. Den Höhepunkt liefert Jndia Erbacher, die schnellste Frau

Europas. Mit ihrem Top Fuel Dragster und 11.000 PS wird sie am Sonntag die Besucher in

Staunen versetzen. Bereits am Samstag und Sonntag führt das Team Erbacher mehrmals

spektakuläre Warm-Up-Shows durch. Ein Zwei-Tages-Ticket lohnt sich also allemal.



Technik zum Staunen und Mitmachen

Das Programm bietet weit mehr als Hochgeschwindigkeit: Motorrad-Stuntfahrer Chris Rid, Trial-

Profi Adrian Guggemos mit seiner Show auf der Antonov An-22 sowie der Brazzel-Parcours, in

dem Technikgeschichte lebendig wird – von Dampfboliden bis Flugmotor-Rennwagen wie dem

Gaggenau Rolls. Fahrzeuge wie Brutus, Mavis und andere Hubraumgiganten dürfen dabei

natürlich nicht fehlen. Auch die Wasteland-Area ist wieder Teil des Festivals. Hier treffen

postapokalyptische Fahrzeugkreationen auf spektakuläres Design und außergewöhnliche

Kostüme. Darüber hinaus erwartet die Gäste ein interaktives Angebot: Mitfahrten im Jeep-Trial,

auf dem Lanz Bulldog oder Rundflüge vom benachbarten Flugplatz. Technikfans kommen bei

Führungen durch das U-Boot U9, die Transall C 160 (inkl. Motorenstart) sowie den

Seenotrettungskreuzer John T. Essberger, begleitet von ehemaligen Besatzungsmitgliedern mit

spannenden Einblicken, voll auf ihre Kosten.

“Brazzler des Tages” & 110.000 PS im Finale

Am Samstag wird traditionell der „Brazzler des Tages“ gewählt – ein Preis für das lauteste

Fahrzeug des Festivals. Den krönenden Abschluss bildet das große PS-Finale am Sonntag:

Über 110.000 PS werden gleichzeitig gezündet, wenn alle motorisierten Fahrzeuge gemeinsam

starten – ein Ereignis, das das Gelände spürbar zum Beben bringt.

Muttertag mit Herz und PS

Ein besonderes Highlight erwartet die Mamas am Sonntag, 11. Mai 2025: Zum Muttertag hat

sich das Technik Museum Speyer eine besondere Aktion ausgedacht. „Mütter leisten jeden Tag

Großartiges – jetzt ist es an der Zeit, ihnen etwas ganz Besonderes zurückzugeben“, so

Museumsleiter Andreas Hemmer. Alle anwesenden Mütter haben die Chance, an einem

exklusiven Muttertags-Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es Freiflüge über das

Brazzelgelände oder Mitfahrten im Brazzelparcours – ein Erlebnis voller Emotion,

Perspektivwechsel und Motorenkraft. Als Überraschung erhält jede teilnehmende Mutter ein

kleines Präsent.

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach

dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit über

6.000 Mitglieder an. Im Jahr 2024 passierten knappe 1,2 Million Menschen die Türen der beiden



Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie

Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum

Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf

mehr als 200.000 m2 über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer

weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space

Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt

es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden

IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der

Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert,

werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel

projiziert.

Bild 1: Mit eindrucksvollen Fahrzeugen, spektakulären Shows

und einem vielfältigen Mitmachprogramm verspricht das

Event auch in diesem Jahr ein unvergessliches Erlebnis

zu werden. Quelle TMSNHSP

Bild 2: Der bekannte Schoolbus-Dragster von Gerd Habermann ist

zurück in Speyer – inklusive beeindruckender Feuer- und

Soundkulisse. Quelle TMSNHSP

Bild 3: Ein besonderes Highlight erwartet die

Besucherinnen am Sonntag: Alle anwesenden

Mütter haben die Chance, an einem exklusiven

Muttertags-Gewinnspiel teilzunehmen und

Mitfahrten im Brazzelparcours zu gewinnen.

Quelle TMSNHSP

Quelle: Technik Museum Sinsheim/Speyer