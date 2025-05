Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Großbrand bei Recyclingfirma Jakob Becker in Schifferstadt – Katwarn ausgelöst

Rhein-Pfalz-Kreis – Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar Am Samstag, den 3. Mai 2025, kam es gegen 8:30 Uhr auf dem Gelände der Recyclingfirma Jakob Becker in Schifferstadt zu einem Großbrand. Es gerieten ca. 4.000m³ Mischabfall bestehend aus Restmüll, Kunststoffen, Styropor und Sperrmüll in Flammen. Die entstehende schwarze Rauchwolke zog in Richtung Ludwigshafen und war weithin sichtbar.



Aus Sicherheitsgründen wurde die Bevölkerung über das Katastrophenwarnsystem Katwarn informiert und dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung bestand nach aktuellem Stand jedoch nicht.

Im Einsatz waren Feuerwehreinheiten aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen und Speyer, unterstützt wurden sie von Rettungsdiensten und dem Katastrophenschutz. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

